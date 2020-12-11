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Главная Новости Мир Европа На АЭС Финляндии серьезная авария - зафиксировано повышение радиационного фона
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На АЭС Финляндии серьезная авария - зафиксировано повышение радиационного фона

Власти Финляндии утверждают, что опасности для окружающих населенных пунктов нет

сегодня, 19:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Из-за серьезной поломки на атомной электростанции в Финляндии пришлось приостановить функционирование одного из энергоблоков. Об этом сообщает Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). По информации ведомства, неисправность возникла вчера, 10 декабря около 13 часов по местному времени. Более подробностей не сообщается, но известно, что выбросов в окружающую среду не было, радиационный фон в норме. 

На АЭС Финляндии серьезная авария - зафиксировано повышение радиационного фона

В то же время, позже, при проведении пресс-конференции глава STUK Петтері Тійппана заявил, что всплеск радиации все же был зафиксирован, но это произошло внутри здания и не повлияло на окружающую среду. Кроме того, ссылаясь на причину аварии, он намекнул, что поломка была в системе фильтрации воды, но на данный момент она ликвидирована.

В свою очередь, собственник станции, компания Teollisuuden Voima, сообщила, что инцидент расследуется.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 10 декабря, из-за тепловых колебаний на Солнце Землю накрыла самая мощная в текущем году магнитная буря. Ученые присвоили ей максимальный уровень G3. По словам экспертов, явление окажет влияние на самочувствие даже неметеозависимым людей. 

Кроме того, стало известно, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а ... с местного кладбища. Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По словам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. 


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Источник: https://www.stuk.fi/web/sv/-/allvarlig-driftstorning-pa-olkiluoto-kraftverket?fbclid=IwAR3gde12pHeAGzudNw2UwB7kltgcxevDyWDXPaM3InQVUuhJm9fDGOC5hbQ
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