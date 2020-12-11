На АЭС Финляндии серьезная авария - зафиксировано повышение радиационного фона

Из-за серьезной поломки на атомной электростанции в Финляндии пришлось приостановить функционирование одного из энергоблоков. Об этом сообщает Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). По информации ведомства, неисправность возникла вчера, 10 декабря около 13 часов по местному времени. Более подробностей не сообщается, но известно, что выбросов в окружающую среду не было, радиационный фон в норме.

В то же время, позже, при проведении пресс-конференции глава STUK Петтері Тійппана заявил, что всплеск радиации все же был зафиксирован, но это произошло внутри здания и не повлияло на окружающую среду. Кроме того, ссылаясь на причину аварии, он намекнул, что поломка была в системе фильтрации воды, но на данный момент она ликвидирована.

В свою очередь, собственник станции, компания Teollisuuden Voima, сообщила, что инцидент расследуется.

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