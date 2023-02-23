На ассамблее ОБСЕ латвийский депутат послал российскую делегацию (ВИДЕО)



















В Вене начала работу Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая проходит к годовщине вторжения российских военных в Украину. Также в заседании участвует и российская делегация. На их присутствие отреагировал латвийский депутат Рихард Колс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Колса.



Латвийский депутат Рихардс Колс. Фото с открытых источников

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ОБСЕ решила провести заседание Парламентской Ассамблеи в годовщину вторжения Российской Федерации в Украину. За несколько дней до начала заседаний оказалось, что Австрия предоставила для представителей российской делегации более 60 виз для участия в ПА ОБСЕ. Подобные действия вызвали критику со стороны Украины. Народная депутат от фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила , что украинская делегация не будет принимать участие в официальных мероприятиях ОБСЕ, однако поедет в Вену для организации протестов.

Латвийский депутат Рихардс Колс, выступая на заседании ОБСЕ, поддержал Украину и раскритиковал присутствие российской делегации. Колс напомнил, что Россия атаковала Украину, ведет войну убивая тысячи невинных людей, а также оккупировала часть независимой страны, включая Луганск, часть Запорожской области и другие территории. В конце своего обращения латвийский депутат повторил фразу украинских военных о российском военном корабле.

"Я хочу отправить сообщение российской делегации, которая находится в этой комнате. Я повторю высказывание украинских пограничников — российский военный корабль — пошел на х * й", — сказал Рихардс Колс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты исследований о том, продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина использует искусственный интеллект против российских военных.