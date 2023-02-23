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На ассамблее ОБСЕ латвийский депутат послал российскую делегацию (ВИДЕО)

Латвийский депутат Рихардс Колс подверг критике присутствие россиян на заседании ОБСЕ и послал их вслед за российским кораблем.

сегодня, 15:38
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Автор:

Slava Kot








В Вене начала работу Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая проходит к годовщине вторжения российских военных в Украину. Также в заседании участвует и российская делегация. На их присутствие отреагировал латвийский депутат Рихард Колс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Колса.

На ассамблее ОБСЕ латвийский депутат послал российскую делегацию (ВИДЕО)

Латвийский депутат Рихардс Колс. Фото с открытых источников


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ОБСЕ решила провести заседание Парламентской Ассамблеи в годовщину вторжения Российской Федерации в Украину. За несколько дней до начала заседаний оказалось, что Австрия предоставила для представителей российской делегации более 60 виз для участия в ПА ОБСЕ. Подобные действия вызвали критику со стороны Украины. Народная депутат от фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила , что украинская делегация не будет принимать участие в официальных мероприятиях ОБСЕ, однако поедет в Вену для организации протестов.

Латвийский депутат Рихардс Колс, выступая на заседании ОБСЕ, поддержал Украину и раскритиковал присутствие российской делегации. Колс напомнил, что Россия атаковала Украину, ведет войну убивая тысячи невинных людей, а также оккупировала часть независимой страны, включая Луганск, часть Запорожской области и другие территории. В конце своего обращения латвийский депутат повторил фразу украинских военных о российском военном корабле.

"Я хочу отправить сообщение российской делегации, которая находится в этой комнате. Я повторю высказывание украинских пограничников — российский военный корабль — пошел на х*й", — сказал Рихардс Колс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты исследований о том, продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина использует искусственный интеллект против российских военных.



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Источник: https://twitter.com/RihardsKols
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