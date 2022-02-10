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На аукционе Sotheby's продали большой черный бриллиант: ему миллиард лет (ФОТО)

Энигму продали за 4,3 млн долларов в криптовалюте

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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На аукционе Sotheby's за 3,16 млн фунтов стерлингов, или 4,3 млн долларов США продали самый большой в мире черный бриллиант Энигма. Считают, что этому камню почти миллиард лет. Его оценивают в 555,55 карата и считают самым большим ограненным бриллиантом.

На аукционе Sotheby's продали большой черный бриллиант: ему миллиард лет (ФОТО)

Крупнейший в мире ограненный бриллиант был продан за 4,3 млн долларов (фото из открытых источников)

После окончания процедуры торгов бизнесмен Ричард Харт, осуществляющий торговлю криптовалютой, сообщил в сети, что именно он купил черный бриллиант. И хочет дать ему новое название – бриллиант HEX.com – так называется основанная им блокчейн-платформа.

Как сообщает ВВС, Энигма – это самый крепкий природный алмаз. Они редки и пока их находят только на бразильской территории и на алмазных месторождениях Центральноафриканской Республики.

Интересна теория о происхождении черного бриллианта. По одной из них он появился на нашей планете вместе с астероидом. Sotheby's рекламировал этот алмаз, как "одно из редчайших космических чудес возрастом в миллиард лет, известных человечеству".

Черный бриллиант является важным долгожителем на нашей планете. Его возраст по приблизительным оценкам составляет от 2,6 до 3,2 миллиарда лет. Это эпоха, когда на нашей планете не было даже динозавров. Нашей Земле около 4,65 миллиарда лет, то есть она таки старше этих дорогостоящих алмазов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Женеве продадут самый большой в мире розовый алмаз. В Швейцарии выставили на обозрение уникальный алмаз, который три года назад добыли в России. Камень с редкой окраской имел вес в 27 карат. После огранки вес бриллианта уменьшился почти вдвое. До появления этой драгоценности предыдущим рекордсменом являлся алмаз весом около 4 карат.


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Источник: https://twitter.com/Sothebys/status/1491469014337572866
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