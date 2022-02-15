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На дне Черного моря случайно обнаружили "кладбище" кораблей (ФОТО)

Затонувшие в Черном море корабли из римской, византийской и османской эпох

сегодня, 12:38
Автор:

Денис Подставной
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Вблизи территориальных вод Болгарии были найдены обломки десятков кораблей. Об этом пишет издание ТСН. 

На дне Черного моря случайно обнаружили "кладбище" кораблей (ФОТО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

На дне Черного моря найдены обломки 60 суден, которым, по оценкам специалистов, более двух с половиной тысяч лет. Находка была обнаружена во время того, как исследователи изучали исторический уровень воды в Черном море. 

В своем исследовании ученые использовали транспорт с дистанционным управлением. На нём было установлено оборудование, которое позволило зафиксировать и смоделировать 3D-фотограммметрию и видео.

В материале указывается, что затонувшие корабли из римской, византийской и османской эпох. На полученных изображениях исследователи увидели мачты кораблей и выгравированную декоративную древесину.

Отмечается, что из-за химсостава моря деревянная резьба, которой более двух тысяч лет осталась в хорошем состоянии. 

На дне Черного моря случайно обнаружили ”кладбище” кораблей (ФОТО) - фото 2

Фото: mymodernmet.com

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Испании из-за снижения уровня в воды в одном из водоемов на поверхности оказалась деревня, которая была затоплена три десятка лет назад. Уровень воды снизился из-за засухи, которая в этом региона наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев. 

Сайт "Комментарии" писал о Национализация активов олигархов, покинувших Украину накануне. Члены клуба "Комментарии" в Facebook высказали мнение по поводу отъезда элит и возможности национализировать активы олигархов, покинувших страну на фоне угрозы российского вторжения. 

Читайте также о том, что Кулеба рассказал, благодаря чему удалось сдержать Россию. Глава МИД подчеркнул, дипломатия продолжает работать. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/nauka_it/na-dne-chernogo-morya-nashli-kladbische-korabley-kotorym-bolee-2500-let-foto-1977628.html
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