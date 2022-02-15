На дне Черного моря случайно обнаружили "кладбище" кораблей (ФОТО)

Вблизи территориальных вод Болгарии были найдены обломки десятков кораблей. Об этом пишет издание ТСН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

На дне Черного моря найдены обломки 60 суден, которым, по оценкам специалистов, более двух с половиной тысяч лет. Находка была обнаружена во время того, как исследователи изучали исторический уровень воды в Черном море.

В своем исследовании ученые использовали транспорт с дистанционным управлением. На нём было установлено оборудование, которое позволило зафиксировать и смоделировать 3D-фотограммметрию и видео.

В материале указывается, что затонувшие корабли из римской, византийской и османской эпох. На полученных изображениях исследователи увидели мачты кораблей и выгравированную декоративную древесину.

Отмечается, что из-за химсостава моря деревянная резьба, которой более двух тысяч лет осталась в хорошем состоянии.





Фото: mymodernmet.com

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