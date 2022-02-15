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В Испании запечатлели деревню-призрак, которую не видели десятки лет (ФОТО)

Деревня Асерадо была затоплена в 1992 году

сегодня, 11:35
Автор:

Денис Подставной
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В Испании деревня-призрак показалась из-под воды. Об этом пишет издание УНИАН. 

В Испании запечатлели деревню-призрак, которую не видели десятки лет (ФОТО)

Деревня-призрак. Фото: Reuters

Как стало известно, на испано-португальской границе засуха опустошила водохранилище. Из-за этого на поверхности оказалась деревня-призрак, которая была затоплена еще в 1992 году. 

Бывший населённый пункт под названием Асерадо привлекает туристов со всего мира. Посетители могут увидеть бывшие дома кафе и брошенные автомобили. Питьевой фонтанчик из которого до сих пор течет вода. 

В Испании запечатлели деревню-призрак, которую не видели десятки лет (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

В Сети появились кадры, которые демонстрируют город-призрак с высоты птичьего полета. На снимках можно увидеть серые полуразрушенные здания, в которых ранее жили люди. 

Для справки: уровень воды в водохранилище опустился из-за засухи. Дождей в этом районе не наблюдалось уже на протяжении нескольких месяцев. 

В Испании запечатлели деревню-призрак, которую не видели десятки лет (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты и ведомства NASA сделали снимок "бомбы" в космосе. Ею являются две звезды, что взаимодействуют друг с другом. Ученые рассказали, что в конце концов, когда одно светило перетянет энергию у другого произойдет мощный взрыв. 

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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-ispanii-iz-pod-vody-pokazalas-zatoplennaya-derevnya-prizrak-fotoreportazh-sinoptik-11704459.html
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