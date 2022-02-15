В Испании запечатлели деревню-призрак, которую не видели десятки лет (ФОТО)

В Испании деревня-призрак показалась из-под воды. Об этом пишет издание УНИАН.

Деревня-призрак. Фото: Reuters

Как стало известно, на испано-португальской границе засуха опустошила водохранилище. Из-за этого на поверхности оказалась деревня-призрак, которая была затоплена еще в 1992 году.

Бывший населённый пункт под названием Асерадо привлекает туристов со всего мира. Посетители могут увидеть бывшие дома кафе и брошенные автомобили. Питьевой фонтанчик из которого до сих пор течет вода.





Фото: Reuters

В Сети появились кадры, которые демонстрируют город-призрак с высоты птичьего полета. На снимках можно увидеть серые полуразрушенные здания, в которых ранее жили люди.

Для справки: уровень воды в водохранилище опустился из-за засухи. Дождей в этом районе не наблюдалось уже на протяжении нескольких месяцев.





Фото: Reuters

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