kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.07.2020

BTC/USD

9224.75

ETH/USD

238.72

LTC/USD

44.26

НБУ 12.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа На границе Армении и Азербайджана вспыхнул бой: среди солдат уже есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

На границе Армении и Азербайджана вспыхнул бой: среди солдат уже есть жертвы

Азербайджан обвинил военных Армении в артиллерийском обстреле с целью занять позиции на границе

сегодня, 20:27
Автор:

Екатерина Белоброва
На границе Армении и Азербайджана вспыхнул бой: среди солдат уже есть жертвы

На границе Армении и Азербайджана сегодня завязались бои, в результате которых по меньшей мере двое военных погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщают Минобороны обоих государств, передает "Громадское".

Так, Азербайджан обвинил Армению в артиллерийском обстреле на границе с целью захвата позиций. В ведомстве утверждают, что потери среди военных есть с обеих сторон.

"В результате адекватного ответа противник был отброшен назад и понес потери. Во время боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - указано в сообщении военного ведомства.

В то же время в Минобороны Армении заявили, что около 12:30 азербайджанские военные попытались пересечь границу на автомобиле ВАЗ. После предупреждения от армянских военных, азербайджанцы покинули машину и вернулись на позиции, говорится в сообщении.

"В 13:45 военные ВС Азербайджана вновь попытались захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад огнем и понесли потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет", - отмечает официальный источник.

Для справки: в 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль преимущественно над Нагорным Карабахом, который продолжался до 1994 года. В то же время военные локальные стычки на пограничной территории не прекращаются и после подписания перемирия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что продолжается эскалация конфликта на границе Индии и Китая.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!