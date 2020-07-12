На границе Армении и Азербайджана вспыхнул бой: среди солдат уже есть жертвы

На границе Армении и Азербайджана сегодня завязались бои, в результате которых по меньшей мере двое военных погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщают Минобороны обоих государств, передает "Громадское".

Так, Азербайджан обвинил Армению в артиллерийском обстреле на границе с целью захвата позиций. В ведомстве утверждают, что потери среди военных есть с обеих сторон.

"В результате адекватного ответа противник был отброшен назад и понес потери. Во время боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - указано в сообщении военного ведомства.

В то же время в Минобороны Армении заявили, что около 12:30 азербайджанские военные попытались пересечь границу на автомобиле ВАЗ. После предупреждения от армянских военных, азербайджанцы покинули машину и вернулись на позиции, говорится в сообщении.

"В 13:45 военные ВС Азербайджана вновь попытались захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад огнем и понесли потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет", - отмечает официальный источник.

Для справки: в 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль преимущественно над Нагорным Карабахом, который продолжался до 1994 года. В то же время военные локальные стычки на пограничной территории не прекращаются и после подписания перемирия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что продолжается эскалация конфликта на границе Индии и Китая.

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