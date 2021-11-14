На границе Польши погиб военный: что об этом известно

В субботу, 13 ноября, в приграничной зоне погиб польский военнослужащий. Известно, что покойный был резервистом и приехал в командировку в приграничные районы. Об этом сообщает "Украинская правда".



На границе умер поляк, фото из открытых источников

Также сообщается, что непосредственного на границе служащий не выполнял задач и не имел контакта с мигрантами. В командировке у границы мужчина пробыл неделю.

Смерть вроде бы наступила от огнестрельного ранения из служебного оружия. По словам представителя министра, координирующего спецслужбы Польши, Станислава Жарина, погибший военный подчинялся командующему 17-й танковой механизированной бригадой Вооруженных сил. Об инциденте заявил глава 17-й танковой бригады.

Сообщается, что третьи лица не причастны к смерти военного. По факту будет проведено служебное расследование. Тело военного было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал портал "Комментарии", политики стран Европы написали открытое письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйену, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В письме они призывают провести решительные действия в ответ на кризис, возникший на границе с Польшей. Эксперты рассказали, чем это может закончиться и вовлекут ли Украину в решение этой проблемы.

Экономический эксперт считает, что миграционное нашествие – это закономерный процесс, потому что европейские страны приложили руку к кризисам в странах, откуда бегут беженцы. Однако он убежден, что отвечать за кризис должны именно чиновники ЕС и мигрантов следует расселить по их домам.



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