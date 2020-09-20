На Грецию обрушился идеальный шторм: есть жертвы и пропавшие без вести

Сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях, когда циклон Янис прошелся по районам к северу от Афин. Поезда, соединяющие север и юг страны, сокращены. Об этом сообщает издание BBC.

Так, как минммум два человека погибли в результате получения травм от обломков разрушенных зданий, одна женщина пропала, сотни людей находятся в настоящей ловушке из-за подтопленных домов: они не могут выйти наружу и требуется помощь спасателей.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис направил трех высших должностных лиц в наиболее пострадавшего центрального региона.

Циклон также ударил по ионическим островам Кефалония и Закинф, вызвав шторм. Рейсы и паромные перевозки были отменены, а туристам посоветовали оставаться в помещениях

Экстренные службы сообщили, что получили более 2000 вызовов о помощи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о страшных последствиях горящих лесов в США.





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