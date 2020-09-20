На Грецию обрушился идеальный шторм: есть жертвы и пропавшие без вести

Язык
BTC/USD
10850.56
ETH/USD
367.70
LTC/USD
46.47
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях, когда циклон Янис прошелся по районам к северу от Афин. Поезда, соединяющие север и юг страны, сокращены. Об этом сообщает издание BBC.
Так, как минммум два человека погибли в результате получения травм от обломков разрушенных зданий, одна женщина пропала, сотни людей находятся в настоящей ловушке из-за подтопленных домов: они не могут выйти наружу и требуется помощь спасателей.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис направил трех высших должностных лиц в наиболее пострадавшего центрального региона.
Циклон также ударил по ионическим островам Кефалония и Закинф, вызвав шторм. Рейсы и паромные перевозки были отменены, а туристам посоветовали оставаться в помещениях
Экстренные службы сообщили, что получили более 2000 вызовов о помощи.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о страшных последствиях горящих лесов в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости