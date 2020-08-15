ФОТОФАКТ: Лесные пожары в США сожгли около 40 тыс. гектаров земли, ситуация ухудшается

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Татьяна Веремеева
Лесные пожары в штатах Калифорнии, Орегоне и Колорадо в США уже сожгли
более 40 тыс. гектаров земли. По информации CNN, в эти выходные ситуация
может ухудшиться, поскольку сильная жара обрушится на большую часть США.
Власти издали приказы об эвакуации районов, пострадавших от пожара.
Пожар на озере в Северном округе Лос-Анджелеса сжег более 7 тыс. гектаров
земли и разрушил 21 строение, а по состоянию на вечер пятницы он был
локализован на 12%, сообщает пожарная служба округа Лос-Анджелес. На пожар
отреагировали около 1160 пожарных из различных ведомств.
В то же время погода только способствует распространению огня. Синоптики
прогнозируют, что нынешние выходные будут самыми жаркими за все лето. Многочисленные
исследования связывают увеличение выбросов углекислого газа и повышение
температуры с увеличением площадей горения на Западе США, особенно в
Калифорнии.
В то же время в Колорадо огонь распространился в нескольких местах, в том
числе в Гризли-Крик в округе Гарфилд. В этой местности в пятницу огонь
распространился на площади около 5,5 тыс. га, сообщает национальный сайт
отслеживания лесных пожаров. Пожар вспыхнул 10 августа в каньоне Гленвуд, причина
остается неизвестной.
Пожар значительно усилился в четверг и местных жителей предупредили, что в
ближайшие несколько дней будет он будет становиться все больше, рассказал
командующий инцидентами Лесной службы США. Пожарные команды борются с высокими
температурами, ветрами и низкой относительной влажностью, сказал он. Некоторые
из пострадавших районов недоступны, что затрудняет перемещение пожарных и
оборудования на место.
Тем временем пожар в Сосновом ущелье, примерно в 18 милях к северу от Гранд-Джанкшн, штат Колорадо, распространился приблизительно на 30 тыс. га земли и лишь на 7% площади огонь удалось локализовать.
Ранее "Комментарии" писали, что на востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший
пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, умерли 11 человек.
Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть человек
погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось возгорание.
Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня.
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