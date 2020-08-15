ФОТОФАКТ: Лесные пожары в США сожгли около 40 тыс. гектаров земли, ситуация ухудшается

Лесные пожары в штатах Калифорнии, Орегоне и Колорадо в США уже сожгли более 40 тыс. гектаров земли. По информации CNN, в эти выходные ситуация может ухудшиться, поскольку сильная жара обрушится на большую часть США.



Власти издали приказы об эвакуации районов, пострадавших от пожара.

Пожар на озере в Северном округе Лос-Анджелеса сжег более 7 тыс. гектаров земли и разрушил 21 строение, а по состоянию на вечер пятницы он был локализован на 12%, сообщает пожарная служба округа Лос-Анджелес. На пожар отреагировали около 1160 пожарных из различных ведомств.

В то же время погода только способствует распространению огня. Синоптики прогнозируют, что нынешние выходные будут самыми жаркими за все лето. Многочисленные исследования связывают увеличение выбросов углекислого газа и повышение температуры с увеличением площадей горения на Западе США, особенно в Калифорнии.

В то же время в Колорадо огонь распространился в нескольких местах, в том числе в Гризли-Крик в округе Гарфилд. В этой местности в пятницу огонь распространился на площади около 5,5 тыс. га, сообщает национальный сайт отслеживания лесных пожаров. Пожар вспыхнул 10 августа в каньоне Гленвуд, причина остается неизвестной.

Пожар значительно усилился в четверг и местных жителей предупредили, что в ближайшие несколько дней будет он будет становиться все больше, рассказал командующий инцидентами Лесной службы США. Пожарные команды борются с высокими температурами, ветрами и низкой относительной влажностью, сказал он. Некоторые из пострадавших районов недоступны, что затрудняет перемещение пожарных и оборудования на место.

Тем временем пожар в Сосновом ущелье, примерно в 18 милях к северу от Гранд-Джанкшн, штат Колорадо, распространился приблизительно на 30 тыс. га земли и лишь на 7% площади огонь удалось локализовать.

Ранее "Комментарии" писали, что на востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, умерли 11 человек. Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть человек погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось возгорание. Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня.

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