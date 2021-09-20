На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко

Жители Кракова могут ознакомиться с культурой украинцев, посетив масштабную художественную выставку. В польском городе 17 сентября открылась выставка "Ukraina. Wzajemne spojrzenia / Украина. Другие взгляды на взаимоотношения". Об этом пишет Польское радио.

Выставка на украинскую тематику открылась в Кракове, фото PAP / Łukasz Gągulski

Картины украинских, польских, российских художников поляки могут просмотреть в помещении Международного центра культуры. Цель мероприятия — популяризация украинской культуры и искусства. Организаторы выставки: Международный центр культуры и Национальный музей искусств Украины в Киеве.

По словам директора центра Агаты Вонсовской-Павлик, важно не только читать украинскую литературу, но и видеть полотна с изображением украинских пейзажей, людей.

"Выставка, задуманная как совместный польско-украинский анализ культурно-исторических рассказов, которые называются "украинскими мифами". Она прослеживает через произведения киевского художественного музея стереотипы и образы, которые функционируют как в Польше, так и в Украине", — говорится в сообщении.

На выставке есть полотна Тараса Шевченко, а еще картины Юзефа Брандта, Ильи Репина. На большинстве полотен изображены казаки, степи, украинские дома. Гости выставки смогут ознакомиться с картинами, вышедшими из-под кисти авангардистов начала ХХ века и художников современности. Таким образом поляки увидят через произведения художников XXI века Украину современную, каноны украинской идентичности.

Среди художников-авангардистов начала ХХ века представлены полотна Георгия Нарбута, Виктора Пальмова, Льва Крамаренко. Художники современники, чьи картины выставлены в центре культуры Кракова, — это Олег Тистол, Роман Минин, Влада Ралко, члены объединения "Открытая группа". Выставка продлится до 16 января 2022 года.

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