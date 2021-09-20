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Главная Новости Мир Европа На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко
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На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко

Выставка "Украина. Другие взгляды на взаимоотношения" пройдет в Кракове

сегодня, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна

Жители Кракова могут ознакомиться с культурой украинцев, посетив масштабную художественную выставку. В польском городе 17 сентября открылась выставка "Ukraina. Wzajemne spojrzenia / Украина. Другие взгляды на взаимоотношения". Об этом пишет Польское радио.

На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко

Выставка на украинскую тематику открылась в Кракове, фото PAP / Łukasz Gągulski

Картины украинских, польских, российских художников поляки могут просмотреть в помещении Международного центра культуры. Цель мероприятия — популяризация украинской культуры и искусства. Организаторы выставки: Международный центр культуры и Национальный музей искусств Украины в Киеве.

По словам директора центра Агаты Вонсовской-Павлик, важно не только читать украинскую литературу, но и видеть полотна с изображением украинских пейзажей, людей.

"Выставка, задуманная как совместный польско-украинский анализ культурно-исторических рассказов, которые называются "украинскими мифами". Она прослеживает через произведения киевского художественного музея стереотипы и образы, которые функционируют как в Польше, так и в Украине", — говорится в сообщении.

На выставке есть полотна Тараса Шевченко, а еще картины Юзефа Брандта, Ильи Репина. На большинстве полотен изображены казаки, степи, украинские дома. Гости выставки смогут ознакомиться с картинами, вышедшими из-под кисти авангардистов начала ХХ века и художников современности. Таким образом поляки увидят через произведения художников XXI века Украину современную, каноны украинской идентичности.

Среди художников-авангардистов начала ХХ века представлены полотна Георгия Нарбута, Виктора Пальмова, Льва Крамаренко. Художники современники, чьи картины выставлены в центре культуры Кракова, — это Олег Тистол, Роман Минин, Влада Ралко, члены объединения "Открытая группа". Выставка продлится до 16 января 2022 года.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Польши готовит новый сюрприз для украинцев.

На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко - фото 2
На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко - фото 3
На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко - фото 4
На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко - фото 5
На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко - фото 6
На выставке в Польше представят полотна Тараса Шевченко - фото 7


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2809330,%D0%A3-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%C2%ABUkraina-Wzajemne-spojrzenia%D0%A3%D0
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