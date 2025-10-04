Как только заходит речь о прекращении экспорта российской нефти, то в медиа и соцсетях появляется множество показательных заявлений и почти никаких реальных действий. Все из-за того, что Европа так и не решилась отказаться от сытой, камфортной жизни. Европейцы остаются основными потребителями российской нефти и газа, благодаря своим обязательствам по нулевому выбросу и борьбе с ядерной энергетикой. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для британского еженедельника The Spectator написал обозреватель Оуэн Мэттьюс.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркивает, виноваты не только русофильские Венгрия и Словакия, как делает вид Брюссель. Большое количество российского газа, поставляемого по трубопроводу, все еще протекает через Украину и Турцию, а импорт российского сжиженного природного газа в Европу в прошлом году фактически вырос на 25 процентов. Кроме того, Европа импортирует миллионы тонн дизельного топлива и бензина, добычи из российской сырой нефти в Индии.

Оуэн Мэттьюс добавляет, что "европейские потребители энергии остаются среди крупнейших спонсоров военной машины Путина".

Также он раскритиковал так называемый "потолок цен" на покупку российской нефти. Ключевой момент состоит в том, что покупка и продажа российской нефти не запрещены. Однако, существует ограничение цен. Хотя на практике оказалось, что Россия достаточно легко обходит установленные ограничения.

Эксперт пишет, что одним из методов является так называемое "мошенничество с аттестацией", когда в официальных документах заявляется низкая цена партии, но добавляются скрытые дополнительные расходы, такие как переработка и транспортировка, чтобы компенсировать разницу. Другой метод – создание российскими нефтяными гигантами дочерних-компаний посредников, которые покупают нефть дешево, а перепродают по рыночным ценам.

