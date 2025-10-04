На Заході розповіли, як Європа зраджує Україну у війні

Щойно заходить мова про припинення експорту російської нафти, то в медіа та соцмережах з'являється безліч показових заяв та майже жодних реальних дій. Все через те, що Європа так і не наважилася відмовитись від ситого, комфортного життя. Європейці залишаються основними споживачами російської нафти та газу, завдяки своїм зобов'язанням щодо нульового викиду та боротьби з ядерною енергетикою. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для британського тижневика The Spectator написав оглядач Оуен Меттьюс.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Експерт наголошує, винні не лише русофільські Угорщина та Словаччина, як вдає Брюссель. Велика кількість російського газу, що постачається трубопроводом, все ще протікає через Україну та Туреччину, а імпорт російського зрідженого природного газу до Європи минулого року фактично зріс на 25 відсотків. Крім того, Європа імпортує мільйони тонн дизельного палива та бензину, видобутку з російської сирої нафти в Індії.

Оуен Меттьюс додає, що "європейські споживачі енергії залишаються серед найбільших спонсорів військової машини Путіна".

Також він розкритикував так звану стелю цін на купівлю російської нафти. Ключовий момент полягає в тому, що купівля та продаж російської нафти не заборонені. Проте існує обмеження цін. Хоча на практиці виявилося, що Росія досить легко оминає встановлені обмеження.

Експерт пише, що одним із методів є так зване "шахрайство з атестацією", коли в офіційних документах заявляється низька ціна партії, але додаються приховані додаткові витрати, такі як переробка та транспортування, щоб компенсувати різницю. Інший метод — створення російськими нафтовими гігантами дочірніх-компаній посередників, які купують нафту дешево, а перепродують за ринковими цінами.

