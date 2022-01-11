Нарушения Европейской конвенции по правам человека: Болгария тайно следит за своими гражданами

Болгария нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, когда речь идет о тайном наблюдении, сохранении и доступе к коммуникационным данным, постановил во вторник, 11 января, Европейский суд по правам человека.

Зал Европейского суда по правам человека - Reuters

По делу, возбужденному двумя болгарскими юристами и двумя некоммерческими организациями по защите прав в 2012 году, палата ЕСПЧ установила, что болгарское законодательство не отвечает требованиям Конвенции.

Палата также постановила, что болгарские законы о сохранении и доступе к данным связи также являются нарушением статьи 8 Конвенции.

"Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни и переписки) Европейской конвенции по правам человека", — говорится в сообщении.

Тайная слежка уже давно является горячей темой в балканской стране, которая присоединилась к Европейскому Союзу в 2007 году.

Специальная парламентская комиссия в августе выяснила, что спецслужбы подслушивали более 900 болгар, в том числе политиков, журналистов и активистов, между началом протестов против коррупции в 2020 году и до мая 2021 года, когда прежнее правоцентристское правительство было отстранено от должности.

Тогдашний глава комиссии Николай Хаджигенов заявил, что секретные данные указывают на прослушивание граждан Болгарии.

Прокуратура опровергла любое незаконное прослушивание политиков.

По делу, переданному в ЕСПЧ, суд выявил отсутствие должного судебного надзора за решениями о выдаче ордеров на наблюдение в Болгарии. Отсутствие четкого регулирования привело к ситуации, когда данные секретного наблюдения могли быть использованы в коварных целях.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Болгарии отказывались регистрировать ребенка из однополой семьи.

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