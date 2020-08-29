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НАТО назвало причину разворачивания дополнительных войск в Прибалтике

Войска НАТО разместились в Прибалтике для проведения долгосрочных учений

сегодня, 18:07
Автор:

Павел Зинченко

Размещение войск Североатлантического альянса в Балтийском регионе носит оборонительный характер. Эти силы были развернуты еще до кризиса в Беларуси, сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству "Интерфакс-Запад". Таким образом она ответила на заявление Лукашенко "об угрозе на западных границах", сообщает Gazeta.ua со ссылкой на"Европейскую правду".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят исключительно оборонительный характер. Это происходило еще до кризиса на территории Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

НАТО назвало причину разворачивания дополнительных войск в Прибалтике

В качестве примера Лунгеску назвала развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время учений. Также она напомнила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов предоставить любую поддержку своим союзникам.

Ранее Лукашенко заявлял, что не исключает превращение Беларуси "в театр военных действий". 

Как сообщало издание "Комментарии", Лукашенко обвинил Польшу в планах по захвату части Беларуси.


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