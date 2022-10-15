НАТО с 17 октября начнет ядерные учения

На сайте НАТО появилась информация, что альянс планирует провести учения по сдерживанию ядерных ударов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Североатлантического альянса.



НАТО планирует провести ядерные учения. Фото из открытых источников

Как указано на сайте, обучение продлится с 17 октября и закончится 30 октября. За этот период планируется отработать программу ядерного сдерживания, в ходе которой будут использованы несколько десятков самолетов, которые будут осуществлять полет над Европой.

Как отмечает НАТО, это обычная учеба, которая не связана с мировыми противостояниями. Имея в виду войну России против Украины, ведь президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно пугал Европу, готовую использовать ядерное оружие.

Известно, что в программе ядерного сдерживания НАТО примет участие 16 стран. Основные учения будут проходить над территорией Бельгии и Соединенного Королевства.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что эти учения проводятся каждый год под руководством другой страны, а сама цель учений гарантировать безопасность НАТО и быть эффективными и защищенными от внешних угроз.

Кроме того, на сайте отмечено, что боевое оружие не будет использоваться во время программы учений Steadfast Noon.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении министра обороны Алексея Резникова после переговоров в формате "Рамштайн-6", который отметил, что Украина уже де-факто является членом Североатлантического союза.

Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на сообщения от эстонских спецслужб, что Российская Федерация может начать войну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!