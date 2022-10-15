logo

BTC/USD

19126.04

ETH/USD

1284.34

LTC/USD

51.10

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа НАТО с 17 октября начнет ядерные учения
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО с 17 октября начнет ядерные учения

Североатлантический альянс проведет ядерные учения.

сегодня, 20:37
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

На сайте НАТО появилась информация, что альянс планирует провести учения по сдерживанию ядерных ударов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Североатлантического альянса.

НАТО с 17 октября начнет ядерные учения

НАТО планирует провести ядерные учения. Фото из открытых источников

Как указано на сайте, обучение продлится с 17 октября и закончится 30 октября. За этот период планируется отработать программу ядерного сдерживания, в ходе которой будут использованы несколько десятков самолетов, которые будут осуществлять полет над Европой.

Как отмечает НАТО, это обычная учеба, которая не связана с мировыми противостояниями. Имея в виду войну России против Украины, ведь президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно пугал Европу, готовую использовать ядерное оружие.

Известно, что в программе ядерного сдерживания НАТО примет участие 16 стран. Основные учения будут проходить над территорией Бельгии и Соединенного Королевства.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что эти учения проводятся каждый год под руководством другой страны, а сама цель учений гарантировать безопасность НАТО и быть эффективными и защищенными от внешних угроз.
Кроме того, на сайте отмечено, что боевое оружие не будет использоваться во время программы учений Steadfast Noon.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении министра обороны Алексея Резникова после переговоров в формате "Рамштайн-6", который отметил, что Украина уже де-факто является членом Североатлантического союза.

Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на сообщения от эстонских спецслужб, что Российская Федерация может начать войну.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_208399.htm?selectedLocale=en
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!