Назван лучший город мира для иностранцев

Международное сообщество работников-иностранцев (экспатов) InterNations Expat Insider 2020 составило рейтинг городов, наиболее подходящих для жизни иностранных работников. Так, лидером рейтинга в этом году стала испанская Валенсия.

Панорама испанской Валенсии

Как сообщают эксперты, жители Валенсии позитивно отзываются о климате и уровне медицинского обслуживания. Помимо этих факторов качества жизни, экспаты отмечают доступность жилья, дружелюбность местных жителей и возможности для спортивных занятий. Впрочем, из недостатков Валенсии называют малый карьерный рост. Однако этот фактор не особо важен, поскольку большая часть проживающих в Валенсии иностранцев — пенсионеры.

На втором месте рейтинга расположился еще один город Испании — Аликанте. Третье место отдали Лиссабону — он поднялся на три позиции по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 попали еще два испанских города — Малага (шестая позиция) и Мадрид (девятое место).

Всего в рейтинге оценивались 66 городов мира.

Рейтинг Expat Insider основывается на опросах десятков тысяч экспатов со всего мира. Ежегодное исследование включает в себя оценку городов по четырем темам: досуг и климат, транспорт, безопасность и политика, а также здоровье и состояние окружающей среды.

Как сообщал портал "Комментарии", Париж и Цюрих присоединились к Гонконгу и признаны самыми дорогими городами мира в 2020 году. Рейтинг традиционно составило издание The Economist.



Так, первую пятерку дорогостоящих для жизни городов составляют: — Цюрих (Швейцария) с индексом 103; — Париж (Франция) – 103; — Гонконг (Китай) – 103; — Сингапур (Сингапур) – 102; — Тель-Авив (Израиль) – 101. А вот самыми дешевыми определены такие города: — Дамаск (Сирия) – 22; — Ташкент (Узбекистан) – 29; — Лусака (Замбия) – 30; — Каракас (Венесуэла) – 30; — Алматы (Казахстан) – 33.

Отметим, что Киев занял 101 место из 133 городов в рейтинге. Сообщается, что проблемы с поставками, карантинные ограничения, безработица и падение доходов из-за пандемии коронавируса повлияли на цены по всему миру. Колебания курсов валют привели к тому, что города в Северной и Южной Америке, Африке и Восточной Европе стали дешевле. А вот города Западной Европы – подорожали.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!