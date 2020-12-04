Названа самая красивая елка Европы

Европа готовиться встретить Новый год. Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в центрах европейских городов устанавливают рождественские ели, которые не всегда являются традиционными. Так, необычной композицией в стиле хайтек может похвастаться столица Литвы Вильнюс. Этой "ели" уже присвоили титул самой красивой елки Европы. Рейтинг составляла туристическая организация European Best Destinations.

Самая красивая елка Европы находится в Вильнюсе

Отмечается, что эта ель наиболее удобна в условиях запрета на массовые мероприятия. Ее высота составляет 24 метра, что позволяет любоваться ею на расстоянии. На "елке" нет привычных игрушек и украшений. Сама конструкция состоит из металлических блоков, зеркал и натуральных веток, — их собирали в ближайших лесах так, чтобы не нанести вред растущим деревьям.

Второе место в рейтинге заняла ель из французского Страсбурга. Этот город считается неформальной столицей Рождества в Европе. Третье место среди новогодних красавиц получила ель из Праги.

Всего в список красивейших рождественских деревьев вошли 19 композиций из европейских городов. Составители рейтинга включили в него как живые деревья, так и инсталляции. По мнению авторов, главное чтобы символ Нового года дарил людям праздничные эмоции и поднимал настроение даже в сложные времена пандемии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине в среднем новогоднее дерево от 1 до 2-х метров будет стоить 75 гривен. Самые дешевые елки будут в Харьковской области — 48 гривен, а в Полтавской — 55 гривен. А вот жителям Ивано-Франковска за новогоднее дерево придется отдать 120 гривен. На втором месте по дороговизне елок — Черновцы (109 гривен), Луганская область и Киев (106 гривен). В других регионах цены будут колебаться в таком же диапазоне (от 60 до 100 гривен). Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Гослесагентству, реализуют в пределах 150 гривен.

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