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Названа самая красивая елка Европы

Самая красивая елка Европы - необычная конструкция без традиционных игрушек и украшений

сегодня, 10:22
Автор:

Сергей Медведев

Европа готовиться встретить Новый год. Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в центрах европейских городов устанавливают рождественские ели, которые не всегда являются традиционными. Так, необычной композицией в стиле хайтек может похвастаться столица Литвы Вильнюс. Этой "ели" уже присвоили титул самой красивой елки Европы. Рейтинг составляла туристическая организация European Best Destinations.

Названа самая красивая елка Европы

Самая красивая елка Европы находится в Вильнюсе

Отмечается, что эта ель наиболее удобна в условиях запрета на массовые мероприятия. Ее высота составляет 24 метра, что позволяет любоваться ею на расстоянии. На "елке" нет привычных игрушек и украшений. Сама конструкция состоит из металлических блоков, зеркал и натуральных веток, — их собирали в ближайших лесах так, чтобы не нанести вред растущим деревьям.

Второе место в рейтинге заняла ель из французского Страсбурга. Этот город считается неформальной столицей Рождества в Европе. Третье место среди новогодних красавиц получила ель из Праги.

Всего в список красивейших рождественских деревьев вошли 19 композиций из европейских городов. Составители рейтинга включили в него как живые деревья, так и инсталляции. По мнению авторов, главное чтобы символ Нового года дарил людям праздничные эмоции и поднимал настроение даже в сложные времена пандемии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине в среднем новогоднее дерево от 1 до 2-х метров будет стоить 75 гривен. Самые дешевые елки будут в Харьковской области — 48 гривен, а в Полтавской — 55 гривен. А вот жителям Ивано-Франковска за новогоднее дерево придется отдать 120 гривен. На втором месте по дороговизне елок — Черновцы (109 гривен), Луганская область и Киев (106 гривен).  В других регионах цены будут колебаться в таком же диапазоне (от 60 до 100 гривен). Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Гослесагентству, реализуют в пределах 150 гривен.


 


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Источник: https://euro-pulse.ru/news/gorodskaya-elka-vilnyusa-priznana-samoj-krasivoj-rozhdestvenskoj-elkoj-v-evrope
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