Молдова возможно станет как следующая жертва российских агрессоров после Украины.

Россия может напасть на Молдавию (фото из открытых источников)

Такие выводы обнародовали аналитики США из Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

По их заключению РФ продолжила информационно дестабилизировать ситуацию в республике Молдова. РФ выставляет себя защитницей русскоязычных, которые находятся под угрозой.

"27 декабря российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что 19,1% школьников в Молдове выбирают обучение на русском языке. ТАСС утверждал, что отказ правительства Молдовы признать русский язык государственным в 1989 году привел к войне в Приднестровье и конфликту с Гагаузией. издание заверило, что руководящая проевропейская молдавская "Партия Действия и Солидарности" усугубляет эти вероятные давние языковые разногласия, не предоставив русскому языку статуса "языка межнационального общения", — процитировали ISW журналисты пропагандистского СМИ.

По объяснению американских аналитиков, утверждение о том, что "Партия Действия и Солидарности" является угрозой для русскоязычных в Молдове, позволяет Кремлю "обосновать любую потенциальную поддержку Россией прокремлевских актеров как гуманитарную попытку защитить русскоязычных, а не попытку политической дестабилизации самой Молдовы".

"Кремль использовал именно эту линию аргументов как одно из оснований для своего полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Россия, вероятно, пытается оправдать какие-либо будущие действия в Молдове как попытку защитить своих "соотечественников за рубежом", термин, который Россия широко определила как этнических россиян и русскоговорящих лиц за пределами России, независимо от их гражданства", — подчеркивают аналитики ISW.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова готовится к войне . Молдова планирует купить современную систему противовоздушной обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.