Не государства Балтии и Польша: какая страна может стать следующей жертвой Кремля после Украины

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Лиля Воробьева
Молдова возможно станет как следующая жертва российских агрессоров после Украины.
Россия может напасть на Молдавию (фото из открытых источников)
Такие выводы обнародовали аналитики США из Института изучения войны (ISW) в своем отчете.
По их заключению РФ продолжила информационно дестабилизировать ситуацию в республике Молдова. РФ выставляет себя защитницей русскоязычных, которые находятся под угрозой.
"27 декабря российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что 19,1% школьников в Молдове выбирают обучение на русском языке. ТАСС утверждал, что отказ правительства Молдовы признать русский язык государственным в 1989 году привел к войне в Приднестровье и конфликту с Гагаузией. издание заверило, что руководящая проевропейская молдавская "Партия Действия и Солидарности" усугубляет эти вероятные давние языковые разногласия, не предоставив русскому языку статуса "языка межнационального общения", — процитировали ISW журналисты пропагандистского СМИ.
По объяснению американских аналитиков, утверждение о том, что "Партия Действия и Солидарности" является угрозой для русскоязычных в Молдове, позволяет Кремлю "обосновать любую потенциальную поддержку Россией прокремлевских актеров как гуманитарную попытку защитить русскоязычных, а не попытку политической дестабилизации самой Молдовы".
"Кремль использовал именно эту линию аргументов как одно из оснований для своего полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Россия, вероятно, пытается оправдать какие-либо будущие действия в Молдове как попытку защитить своих "соотечественников за рубежом", термин, который Россия широко определила как этнических россиян и русскоговорящих лиц за пределами России, независимо от их гражданства", — подчеркивают аналитики ISW.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова готовится к войне . Молдова планирует купить современную систему противовоздушной обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
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