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Не меньше трех человек погибли в результате крушения поезда в Шотландии: опубликованы шокирующие фото и видео

Пассажирский поезд сошел с рельсов после штормов на северо-востоке Шотландии

12 августа 2020, 23:38
Автор:

Татьяна Веремеева
Не меньше трех человек погибли в результате крушения поезда в Шотландии: опубликованы шокирующие фото и видео

Три человека погибли после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов в Абердиншире, Северо-Восточная Шотландия, после сильного дождя и оползня в этом районе. Об этом сообщает CNN.

Британские спасатели сообщили, что несмотря на все старания медиков, сейчас уже известно о троих жертвах происшествия. Кроме того, сообщается, что среди погибших был и машинист поезда. Еще шесть человек доставили в ближайшие больницы. Остальные люди, которые были в поезде сейчас считаются пропавшими безвести.

Источники в железнодорожной отрасли сообщили агентству новостей PA, что предполагаемой причиной инцидента стал оползень, вызванный сильным дождем рано утром в этот же день. Так, ближайшая к месту аварии метеостанция сообщила, что в этом регионе в августе в среднем выпадает около 57,6 мм осадков. В то же время в течение последних суток в этой местности зафиксировали 55 мм осадков, при этом основная их часть выпала в период с 3:00 до 8:00 по местному времени.

По данным британского отделения по расследованию железнодорожных аварий, поезд состоял из шести вагонов. Локомотив поезда и три вагона сошли с рельсов и съехали с насыпи.

Национальный транспортный союз заявил, что с момента аварии прошло около трех часов, прежде чем об этом стало известно.

На кадрах с места происшествия изображены несколько машин скорой помощи, воздушная скорая помощь и несколько полицейских машин. Также на заднем плане видно дым, который поднимается над поездом.

Напомним, в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельс, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал.


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