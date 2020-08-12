Не меньше трех человек погибли в результате крушения поезда в Шотландии: опубликованы шокирующие фото и видео

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Татьяна Веремеева
Три человека погибли после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов в
Абердиншире, Северо-Восточная Шотландия, после сильного дождя и оползня в этом
районе. Об этом сообщает
CNN.
Британские спасатели сообщили, что несмотря на все старания медиков, сейчас уже известно о троих жертвах происшествия. Кроме того, сообщается, что среди погибших был и машинист поезда. Еще шесть человек доставили в ближайшие больницы. Остальные люди, которые были в поезде сейчас считаются пропавшими безвести.
Источники в железнодорожной отрасли сообщили агентству новостей PA, что
предполагаемой причиной инцидента стал оползень, вызванный сильным дождем рано
утром в этот же день. Так, ближайшая к месту аварии метеостанция сообщила, что
в этом регионе в августе в среднем выпадает около 57,6 мм осадков. В то же
время в течение последних суток в этой местности зафиксировали 55 мм осадков,
при этом основная их часть выпала в период с 3:00 до 8:00 по местному времени.
По данным британского отделения по расследованию железнодорожных аварий, поезд состоял из шести вагонов. Локомотив поезда и три вагона сошли с рельсов и съехали с насыпи.
Национальный транспортный союз заявил, что с момента аварии прошло около
трех часов, прежде чем об этом стало известно.
На кадрах с места происшествия изображены несколько машин скорой помощи,
воздушная скорая помощь и несколько полицейских машин. Также на заднем плане
видно дым, который поднимается над поездом.
Напомним, в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой
поезд Union Pacific сошел с рельс, в результате чего загорелся
и частично разрушил мост, по которому ехал.
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