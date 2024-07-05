Не только РФ и Беларусь: какие из соседних стран считают Украину главной угрозой

Большинство населения Венгрии считает, что Украина представляет для них большую угрозу, чем Россия. Как сообщает портал "Комментарии", согласно опросу аналитического центра Policy Solutions, о результатах которого публикует издание Telex, венгры считают наибольшей угрозой Украине (51%). За ней следуют Россия (46%), Китай (34%) и США (34%).

Венгрия. Фото: из открытых источников

Опрос был проведен весной этого года и его результаты существенно отличаются от предыдущего опроса в 2023 году – тогда венгры все еще считали Россию самой большой угрозой – на 12 процентных пунктов больше, чем Украина.

По словам исследователей, среди венгерского населения больше всего за последний год ухудшилось восприятие Украины среди других государств. Это касается всех респондентов, вне зависимости от их политической принадлежности.

По сравнению с исследованием 2023 года среди венгров также ухудшилось отношение к украинским беженцам. Пока только 17% респондентов чувствовали бы себя хорошо, если бы по соседству поселились украинские беженцы, тогда как каждый второй респондент (49%) чувствовал бы себя по этому поводу плохо.

Что касается общего отношения к России, то более четверти опрошенных (27 процентов) считают, что в интересах страны сблизиться с Россией и удалиться от Евросоюза. В то же время относительное большинство венгерского общества (43 процента) по-прежнему отвергает более тесное сотрудничество с россиянами. Однако по сравнению с 2021 годом сторонников сближения с Россией вдвое больше – 27 процентов вместо 13 процентов.

Опрос общественного мнения был проведен среди 1000 человек, охваченных во время личного опроса, представлявших взрослое население страны по возрасту, полу, образованию и типу поселения.

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