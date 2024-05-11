Не только война в Украине. Эксперт назвал главный вызов для Запада

Мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден Александр Антонюк.

Война в Украине показала бездействие международных организаций. Фото из открытых источников

"Победа – это переоценка решений мира, почему так произошло, что после Второй мировой войны, при наличии большого количества разных международных институтов и организаций, появилась террористическая Россия, и мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Необходимо провести надлежащий анализ, как из-за опасений цивилизованного мира, двойных стандартов и закрывания глаз на явное зло путинский режим стал реальной угрозой для западной цивилизации", — подчеркнул Александр Антонюк.

По словам политолога, после того, как будут сделаны выводы, мир должен наработать действенные инструменты ликвидации на начальных этапах любых попыток возобновления идеологии, риторики, нарративов диктаторских режимов где угодно, в частности в России.

"Война в Украине – это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому кроме завершения войны в Украине мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.