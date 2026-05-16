Главная Новости Мир Европа «Не время ехать в Москву»: в Европе заявили, что нужно добивать Россию санкциями
«Не время ехать в Москву»: в Европе заявили, что нужно добивать Россию санкциями

В Таллине считают, что Кремль ослаблен войной и экономическим кризисом, а попытки переговоров могут стать спасением для Путина

16 мая 2026, 18:30
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны отказаться от идеи прямых переговоров с Кремлем и вместо этого усилить давление на Россию. В интервью Bloomberg эстонский дипломат заявил, что Москва сейчас находится в уязвимом положении и пытается выиграть время на фоне проблем в экономике и отсутствия серьезных успехов на фронте.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников

По словам Цахкны, именно поэтому некоторые сигналы о готовности России к диалогу нельзя воспринимать как проявление доброй воли. Он убежден, что Кремль ищет пути для выхода из затяжной войны с минимальными потерями для себя.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время усиливать давление на Россию", — подчеркнул глава МИД Эстонии во время конференции Леннарта Мэри в Таллине.

Министр также раскритиковал часть европейских политиков, которые пытаются активизировать дипломатические контакты с Москвой на фоне того, что внимание США частично переключилось на Ближний Восток и войну вокруг Ирана.

По мнению Цахкны, такие инициативы могут сыграть на руку Кремлю именно в тот момент, когда Россия начинает сталкиваться с серьезными внутренними проблемами. Среди признаков слабости режима он назвал растущие экономические трудности, недовольство населения перебоями мобильного интернета и последствиями войны, а также большие потери российской армии.

Эстонский министр отдельно отметил эффективность украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и логистическим объектам внутри России. По его словам, атаки по нефтеперерабатывающим предприятиям и судоходным объектам наносят Кремлю болезненный экономический ущерб.

Кроме того, Цахкна обратил внимание на политические изменения внутри ЕС. Он напомнил, что после ослабления влияния премьера Венгрии Виктора Орбана Евросоюз смог утвердить новый пакет санкций против России и согласовать кредитную помощь Украине на 90 миллиардов евро.

По словам эстонского дипломата, в Европе постепенно усиливается понимание того, что Россия уже не выглядит непоколебимой силой, а потому Запад не должен давать Кремлю шанс перевести дыхание через новые переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии заговорил о новом диалоге Европы с РФ.




