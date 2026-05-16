«Не час їхати до Москви»: у Європі заявили, що потрібно добивати Росію санкціями

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейські країни відмовитися від ідеї прямих переговорів з Кремлем і натомість посилити тиск на Росію. В інтерв'ю Bloomberg естонський дипломат заявив, що Москва зараз перебуває у вразливому становищі та намагається виграти час на фоні проблем в економіці та відсутності серйозних успіхів на фронті.

За словами Цахкни, саме тому деякі сигнали про готовність Росії до діалогу не можна сприймати як вияв доброї волі. Він переконаний, що Кремль шукає шляхи для виходу із затяжної війни з мінімальними втратами для себе.

"Наразі не час для розмов чи переговорів. Зараз саме час посилювати тиск на Росію", — наголосив глава МЗС Естонії під час конференції Леннарта Мері у Таллінні.

Міністр також розкритикував частину європейських політиків, які намагаються активізувати дипломатичні контакти з Москвою на тлі того, що увага США частково переключилася на Близький Схід та війну навколо Ірану.

На думку Цахкни, такі ініціативи можуть зіграти на руку Кремлю саме в той момент, коли Росія починає стикатися із серйозними внутрішніми проблемами. Серед ознак слабкості режиму він назвав зростання економічних труднощів, невдоволення населення перебоями мобільного інтернету та наслідками війни, а також великі втрати російської армії.

Естонський міністр окремо відзначив ефективність українських ударів по нафтовій інфраструктурі та логістичним об'єктам усередині Росії. За його словами, атаки по нафтопереробних підприємствах та судноплавних об'єктах завдають Кремлю хворобливих економічних збитків.

Крім того, Цахкна звернув увагу на політичні зміни всередині ЄС. Він нагадав, що після ослаблення впливу прем'єра Угорщини Віктора Орбана Євросоюз зміг затвердити новий пакет санкцій проти Росії та погодити кредитну допомогу Україні на 90 мільярдів євро.

За словами естонського дипломата, в Європі поступово посилюється розуміння того, що Росія вже не має непохитної сили, а тому Захід не повинен давати Кремлю шанс перевести подих через нові переговори.

