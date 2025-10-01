Неопознанный дрон снова в Европе: в какой стране перепугались

В норвежском городе Бреннейсунн во вторник вечером было зафиксировано появление неизвестного беспилотника, что привело к временной приостановке работы местного аэропорта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

Беспилотники в Норвегии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первое сообщение о дроне поступило в полицию в 20:17 во вторник. Приблизительно в 21:50 сотрудники диспетчерской башни аэропорта Бреннейсунн визуально зафиксировали неопознанный беспилотник, находившийся в непосредственной близости к аэропорту, и сразу же вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыли наряды полиции, которые начали поиски пилота.

"Мы наблюдали за дроном в воздухе, но нам не удалось найти ни одного пилота, связанного с этим дроном. Поэтому после длительных поисков мы завершили операцию на месте происшествия", – сообщил представитель полицейского округа Нурланда Мортен Соренсен.

По словам пресс-секретаря компании Avinor, которая управляет норвежскими аэропортами, Каролины Персен, несмотря на инцидент, последний запланированный рейс успел приземлиться. После этого аэропорт был закрыт на ночь и возобновит свою работу в обычном режиме утром 1 октября.

Стоит обратить внимание, что это не первый подобный инцидент в аэропорту Бреннейсунн за последнее время. В воскресенье, 28 сентября, здесь также было зафиксировано появление дронов в бесполетной зоне, из-за чего рейс авиакомпании Widerøe был перенаправлен в другой аэропорт.

