Невідомий дрон знову в Європі: в якій країні нажахалися

У норвезькому місті Бреннейсунн у вівторок увечері було зафіксовано появу невідомого безпілотника, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє норвезький громадський мовник NRK.

Безпілотники у Норвегії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що перше повідомлення про дрону надійшло до поліції о 20:17 у вівторок. Приблизно о 21:50 співробітники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально зафіксували невідомий безпілотник, який знаходився в безпосередній близькості до аеропорту, і одразу викликали правоохоронців.

На місце події прибули наряди поліції, які розпочали пошуки пілота.

"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тому після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – повідомив представник поліцейського округу Нурланд Мортен Соренсен.

За словами речника компанії Avinor, яка керує норвезькими аеропортами, Кароліни Персен, незважаючи на інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися. Після цього аеропорт було закрито на ніч і відновить свою роботу у звичайному режимі вранці 1 жовтня.

Варто звернути увагу, що це не перший подібний інцидент в аеропорту Бреннейсунн останнім часом. У неділю, 28 вересня, тут також було зафіксовано появу дронів у безпольотній зоні, через що рейс авіакомпанії Widerøe був перенаправлений до іншого аеропорту.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому невідомі дрони з'явилися над Скандинавією: які сигнали надсилають Європі. Експерти в ексклюзивному інтерв'ю нашому порталу детально проаналізували ситуацію.



