Неожиданный поворот: в Британии вместо ЕС предложили создать новый союз с Украиной в составе

Европейским государствам необходимо отказаться от иллюзий, связанных с эпохой безусловного лидерства США, и начать строить новую архитектуру безопасности вместе с Украиной и Великобританией. С таким призывом выступил бывший депутат британского парламента от Консервативной партии Ник Боулз в статье для The Spectator.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По мнению автора, окончание холодной войны стало символом триумфа западного мира, однако сегодня прежние подходы уже не работают. Боулз соглашается с позицией премьер-министра Канады Марка Карни, который заявил, что ностальгия не может быть стратегией. Теперь Европе необходимо искать новые ответы на современные угрозы.

Политик считает, что Великобритании предстоит преодолеть экономические последствия Brexit и значительно увеличить расходы на оборону. Европейскому союзу, в свою очередь, необходимо ускорить экономические реформы и найти механизмы более тесной интеграции Украины и стран Западных Балкан без новых миграционных кризисов.

Ключевой идеей статьи стало предложение создать новую европейскую конфедерацию, которая объединила бы страны ЕС, Великобританию и Украину в единую систему безопасности и экономического сотрудничества. По мнению Боулза, именно такая структура должна стать фундаментом для формирования НАТО нового поколения, где ведущую роль постепенно возьмут на себя европейские государства.

Автор предлагает закрепить за Великобританией ответственность за безопасность морских рубежей Европы и развитие системы ядерного сдерживания, тогда как Украина, обладая крупнейшей армией на континенте и уникальным боевым опытом, могла бы стать основой обороны восточного фланга Европы и делиться своими военными технологиями с союзниками.

Кроме того, Боулз предлагает привлечь к новой системе безопасности Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и другие демократические государства для совместной защиты критически важных морских маршрутов, поставок стратегического сырья и развития технологий искусственного интеллекта.

По мнению автора, именно такая конфедерация могла бы стать новой моделью европейской безопасности в условиях усиления российской угрозы и постепенного сокращения роли США на континенте.

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