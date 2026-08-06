Несподіваний поворот: у Британії замість ЄС запропонували створити новий союз із Україною у складі

Європейським державам необхідно відмовитися від ілюзій, пов'язаних з епохою безумовного лідерства США, і розпочати будувати нову безпекову архітектуру разом з Україною та Великобританією. З таким закликом виступив колишній депутат британського парламенту від Консервативної партії Нік Боулз у статті The Spectator.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

На думку автора, закінчення холодної війни стало символом тріумфу західного світу, проте сьогодні попередні підходи вже не працюють. Боулз погоджується із позицією прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який заявив, що ностальгія не може бути стратегією. Тепер Європі потрібно шукати нові відповіді на сучасні загрози.

Політик вважає, що Великобританія має подолати економічні наслідки Brexit і значно збільшити витрати на оборону. Європейському союзу, у свою чергу, необхідно прискорити економічні реформи та знайти механізми більш тісної інтеграції України та країн Західних Балканів без нових міграційних криз.

Ключовою ідеєю статті стала пропозиція створити нову європейську конфедерацію, яка б об'єднала країни ЄС, Великобританію та Україну в єдину систему безпеки та економічного співробітництва. На думку Боулза, саме така структура має стати основою для формування НАТО нового покоління, де провідну роль поступово візьмуть на себе європейські держави.

Автор пропонує закріпити за Великобританією відповідальність за безпеку морських рубежів Європи та розвиток системи ядерного стримування, тоді як Україна, маючи найбільшу армію на континенті та унікальний бойовий досвід, могла б стати основою оборони східного флангу Європи та ділитися своїми військовими технологіями з союзниками.

Крім того, Боулз пропонує залучити до нової системи безпеки Канаду, Японію, Південну Корею, Індію та інші демократичні держави для спільного захисту критично важливих морських маршрутів, постачання стратегічної сировини та розвитку технологій штучного інтелекту.

На думку автора, саме така конфедерація могла б стати новою моделлю європейської безпеки в умовах посилення російської загрози та поступового скорочення ролі США на континенті.

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