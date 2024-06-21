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Несколько стран Европы остались без света: что произошло

Аномальная жара привела к отключению электричества на Балканах

сегодня, 16:24
Автор:
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Черновалова Кристина
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Накрывшая Балканы аномальная жара привела к масштабному отключению электроэнергии в Черногории, Боснии и Герцеговине и Хорватии. Температура воздуха в регионе достигла отметки 40 градусов Цельсия, что повлекло за собой перегрузку энергосистем и их неисправность.

Несколько стран Европы остались без света: что произошло

В нескольких европейских странах произошел массовый блекаут

В Черногории почти вся территория страны осталась без света. Местная сетевая компания CEDIS сообщила о перебоях в сети, которые привели к полному блекауту.

Босния и Герцеговина также пострадали от отключения электроэнергии. Столица Сараево, а также города Баня-Лука и Мостар остались без света. Местные СМИ сообщают о блекауте по всей стране.

В Хорватии отключение коснулось преимущественно Адриатического побережья. Энергетическая компания HEP заявила, что причиной стали "международные сбои, коснувшиеся нескольких стран". В прибрежном городе Сплит остановилось движение транспорта из-за неработающих светофоров, а по улицам звучали сирены машин скорой помощи.

Последствия блекаута ощутили также в Албании. В ряде городов, включая столицу Тирана, исчезло электричество из-за неисправности соединительной линии в Черногории.

Масштабное отключение электроэнергии создало серьезные проблемы жителям региона. Жара усложняет ситуацию, поскольку люди остались без кондиционеров и вентиляторов. Власти стран принимают экстренные меры для восстановления электроснабжения и обеспечения нормальной жизни населения.

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Источник: https://tsn.ua/svit/u-dekilkoh-yevropeyskih-krayinah-stavsya-masoviy-blekaut-yaka-prichina-2605401.html
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