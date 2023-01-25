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Главная Новости Мир Европа Несмотря на нейтралитет, Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину.
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Несмотря на нейтралитет, Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину.

Швейцария пересматривает свою позицию и теперь хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину

сегодня, 07:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Долгое время Швейцария занимала нейтральную позицию относительно полномасштабной войны в Украине, воздерживалась от военной поддержи Киева. Но теперь Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии приняла представление, в котором прописано разрешение на реэкспорт оружия из третьих стран для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу парламента Швейцарии.

Несмотря на нейтралитет, Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину.

Швейцария. Фото: GettyImages

Сообщается, что профильная комиссия приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Предполагается, что декларации о нереэкспорте могут отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы в соответствии с международным правом. Речь идет о войне РФ против Украины.

Большинство членов комиссии считают, что изменение законодательной базы не должно нарушить нейтралитет Швейцарии, запрещающий реэкспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Это решение будет касаться стран, ранее получивших вооружение в Швейцарии. После изменения законодательства правительство Швейцарии сможет объявлять об отмене декларации о нереэкспорте страной, приобретшей швейцарское оружие.

Декларация о нереэкспорте оружия должна стать недействительной, если есть уверенность в том, что военные средства будут переданы Украине из-за войны. В случае положительного решения изменения в законе вступят в силу 1 мая. Потенциальное разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину может получить Германия, Дания и Испания.

Ранее Швейцария заявляла, что не планирует из-за своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

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Источник: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sik-n-2023-01-24.aspx
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