У Байдена рассказали, когда наступит решающий момент в войне в Украине

Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается битвы за Донбасс. Как перелает издание "Комментарии", такое мнение в интервью RMF высказал координатор стратегической коммуникации Белого дома по нацбезопасности и обороне Джона Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Эту тему Кирби затронул в контексте важности поставки украинским военным танков Leopard 2 и длительной полемики по этому вопросу между Варшавой и Берлином.

"Они важные заинтересованные стороны в поддержке оборонных потребностей Украины, они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение — это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", — отметил Кирби.

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