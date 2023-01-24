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У Байдена рассказали, когда наступит решающий момент в войне в Украине

В Белом доме считают, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе

сегодня, 16:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается битвы за Донбасс. Как перелает издание "Комментарии", такое мнение в интервью RMF высказал координатор стратегической коммуникации Белого дома по нацбезопасности и обороне Джона Кирби.

У Байдена рассказали, когда наступит решающий момент в войне в Украине

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Эту тему Кирби затронул в контексте важности поставки украинским военным танков Leopard 2 и длительной полемики по этому вопросу между Варшавой и Берлином.

"Они важные заинтересованные стороны в поддержке оборонных потребностей Украины, они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение — это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", — отметил Кирби.

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Источник: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-john-kirby-dla-rmf-fm-polska-jest-zagorzalym-zwolennikiem-ws,nId,6553909#crp_state=1
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