У Байдена рассказали, когда наступит решающий момент в войне в Украине

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Кравцев Сергей
Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается битвы за Донбасс. Как перелает издание "Комментарии", такое мнение в интервью RMF высказал координатор стратегической коммуникации Белого дома по нацбезопасности и обороне Джона Кирби.
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Эту тему Кирби затронул в контексте важности поставки украинским военным танков Leopard 2 и длительной полемики по этому вопросу между Варшавой и Берлином.
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня – ровно 11 месяцев с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Есть данные, что РФ готовит новые массированные наступления. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Какие прогнозы на обозримое будущее в рамках российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Новая версия – якобы ФРГ не получали от нашей страны заявку на поставку танков. Чего ждать от Германии в обозримом будущем? Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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