Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готовит "миротворческие инициативы" по окончании войны в Украине.

Орбан снова призывает к миру. Фото из открытых источников

По словам Орбана, "здравомыслящая часть мира" якобы всегда выступала за мир, тогда как Запад поддерживает войну.

Венгерский премьер рассказал, что его "миротворческая миссия" была направлена на то, чтобы вынудить Запад рассмотреть возможность мира. Он считает, что "европейские лидеры ведут себя так, будто это их война, хотя мы не воюем с россиянами".

"Это привело к созданию провоенной Европы. Это не наша война. Прекращение огня и мирные переговоры были бы в интересах всех, потому что очевидно, что эта война не может быть завершена на поле боя", — заявил Виктор Орбан.

Политик считает, что его "миротворческая миссия" и "мирное турне" вызвали дискуссии об окончании войны в Украине.

"Как только начался диалог о мире, все больше стран оказались готовыми присоединиться к лагерю мира. К примеру, канцлер Германии сделал такое заявление", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

