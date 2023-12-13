Нидерланды могут сократить военную поддержку Украины: детали

Нидерландский ультраправый политик Герт Уилдерс, который может возглавить правительство страны, заявил, что Нидерланды должны сократить военную поддержку Украины. Об этом пишет издание Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Нидерланды остаются одним из союзников Украины. Фото из открытых источников

"Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну", — заявил Герт Вилдерс во время дебатов в параоменте.

Издание отмечает, что партии "Новый общественный договор" и "Фермерское гражданское движение", которые могут стать вместе с "Партией Свободы" Герта Уилдерса партнерами по коалиции, также выразили сомнения в членстве Украины в Европейском Союзе и дополнительной финансовой поддержке Киева.

Заявление Вилдерса прозвучало на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он просил конгрессменов одобрить помощь ВСУ в размере 61 миллиарда долларов.

Нидерланды были одним из ключевых союзников Украины. Под руководством бывшего премьер-министра Марка Рютте страна направила важные системы противовоздушной обороны и занимает ведущую роль в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Рютте стал фаворитом на пост главы НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку в 2024 году.

Партия Уилдерса одержала неожиданную победу на проходивших в Нидерландах парламентских выборах 22 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 58% украинских граждан поддерживают продолжение боевых действий в случае, если западные партнеры существенно сократят помощь Украине и возникнет угроза потери новых территорий. 32% украинцев высказались за прекращение боевых действий в случае существенного сокращения помощи со стороны Запада, если западные союзники предоставят серьезные гарантии безопасности, однако перспектива освобождения оккупированных территорий будет отложена на неопределенный срок.

