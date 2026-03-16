Никто уже этого не ожидал: что произошло в Европе

Горный курорт Макуньяга в итальянском регионе Пьемонт оказался в эпицентре мощной снежной стихии. Населенный пункт, расположенный на высоте более 1300 метров, в считанные часы превратился в заснеженную ловушку.

В Италии выпал снег

Реальность оказалась значительно строже ожиданий метеорологов. Хотя синоптики прогнозировали до 70 сантиметров осадков, фактически "в некоторых местах высота снега достигла полутора метров". Такой аномальный снегопад парализовал жизнь общины у подножия Монте-Роза.

Стихия причинила значительные неудобства: снежные заносы заблокировали проезд по улицам и полностью "спрятали" под собой припаркованные автомобили. Из-за сложных погодных условий власти вынуждены были пойти на радикальные меры безопасности.

"Власти закрыли школы и детские сады, а также предупредили о повышенной опасности схода лавин", — сообщают спасательные службы региона.

В Пьемонте ограничено движение по дорогам, а работа одной из местных железнодорожных ветвей полностью прекращена. Спасатели призывают жителей и туристов не покидать дома до стабилизации ситуации.

