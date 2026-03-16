Ніхто вже цього не очікував: що сталося в Європі

Гірський курорт Макуньяга, що в італійському регіоні П'ємонт, опинився в епіцентрі потужної снігової стихії. Населений пункт, розташований на висоті понад 1300 метрів, за лічені години перетворився на засніжену пастку.

В Італії випав сніг

Реальність виявилася значно суворішою за очікування метеорологів. Хоча синоптики прогнозували до 70 сантиметрів осадків, фактично "у деяких місцях висота снігу досягла півтора метра". Такий аномальний снігопад паралізував життя громади біля підніжжя Монте-Роза.

Стихія завдала значних незручностей: снігові замети заблокували проїзд вулицями та повністю "сховали" під собою припарковані автомобілі. Через складні погодні умови влада змушена була піти на радикальні заходи безпеки.

"Влада закрила школи та дитячі садки, а також попередила про підвищену небезпеку сходження лавин", — повідомляють рятувальні служби регіону.

Наразі в П'ємонті обмежено рух автошляхами, а роботу однієї з місцевих залізничних гілок повністю припинено. Рятувальники закликають мешканців та туристів не покидати домівок до стабілізації ситуації.

