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Норвегия пересмотрела условия приема украинцев: что изменилось

В Норвегии ужесточили условия приема украинцев

сегодня, 19:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Власти Норвегии внесли коррективы в правила и условия предоставления убежища украинским переселенцам. Об этом пишет норвежское издание NRK, сообщает портал "Комментарии".

Норвегия пересмотрела условия приема украинцев: что изменилось

Норвегия изменила правила принятия украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, изменения по предоставлению убежища коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.


Власти Норвегии хотят отменить выплату социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления вида на жительство по итогам первого года.

Также правительство страны планирует усилить контроль за поездками в Украину переселенцев, которые получают социальные выплаты и имеют вид на жительство. Предлагается, чтобы люди, которые получают выплаты, действительно проживали в Норвегии большую часть времени. Украинцы вынуждены будут объяснять поездки домой, если они будут противоречить условиям вида на жительство.

Отмечается, что новоприбывшие украинцы, которые нуждаются в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде, а расселение в гостиницах и комплексах отдыха больше не будет происходить.

Кроме того, в Норвегии хотят ввести определенный период ожидания перед тем, как люди получат доступ к полному пакету соцподдержки.

Отмечается, что правительство решило пересмотреть правила из-за большого интереса украинцев, которые перебираются в Норвегию из других европейских стран.

Отмечается, что по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем в Швеции, и примерно в 2 раза больше, чем в Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что странам ЕС, в том числе и Германии, необходимо вернуть украинских беженцев призывного возраста для помощи в войне в Украине. По словам немецкого чиновника, мужчины-беженцы смогли бы сформировать 10 дивизий украинских солдат.



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Источник: https://www.nrk.no/
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