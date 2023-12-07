Норвегия пересмотрела условия приема украинцев: что изменилось

Власти Норвегии внесли коррективы в правила и условия предоставления убежища украинским переселенцам. Об этом пишет норвежское издание NRK, сообщает портал "Комментарии".

Норвегия изменила правила принятия украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, изменения по предоставлению убежища коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

Власти Норвегии хотят отменить выплату социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления вида на жительство по итогам первого года.

Также правительство страны планирует усилить контроль за поездками в Украину переселенцев, которые получают социальные выплаты и имеют вид на жительство. Предлагается, чтобы люди, которые получают выплаты, действительно проживали в Норвегии большую часть времени. Украинцы вынуждены будут объяснять поездки домой, если они будут противоречить условиям вида на жительство.

Отмечается, что новоприбывшие украинцы, которые нуждаются в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде, а расселение в гостиницах и комплексах отдыха больше не будет происходить.

Кроме того, в Норвегии хотят ввести определенный период ожидания перед тем, как люди получат доступ к полному пакету соцподдержки.

Отмечается, что правительство решило пересмотреть правила из-за большого интереса украинцев, которые перебираются в Норвегию из других европейских стран.

Отмечается, что по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем в Швеции, и примерно в 2 раза больше, чем в Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что странам ЕС, в том числе и Германии, необходимо вернуть украинских беженцев призывного возраста для помощи в войне в Украине. По словам немецкого чиновника, мужчины-беженцы смогли бы сформировать 10 дивизий украинских солдат.