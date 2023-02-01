Новый лидер Чехии Петр Павел высказался об украинской армии

Будущий президент Чехии Петр Павел дал интервью, где похвалил украинскую армию "назвал ее наиболее опытной в Европе" и рассказал о будущем Украины в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью чешского политика для издания BBC.

Будущий президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел победил на недавних выборах в Чехии и вступит в должность президента страны в марте 2023 года. Генерал НАТО в отставке решительно поддерживает Киев и осуждает российскую агрессию. Во время интервью Павел сообщил, что поддерживает Украину в НАТО, где украинская армия будет опытной в Европе.

"Украинская армия будет, пожалуй, опытнейшей армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", — заявил будущий президент Чехии.

Журналист BBC уточнил, касается ли это и НАТО тоже.

"Я считаю, что они действительно этого заслуживают", – подтвердил Петр Павел.

Также во время разговора Павел рассказал, что он рад, что Чехия одна из первых стран, отправивших советские танки Т-72 в Украину. Как утверждает BBC , серия поставок началась еще в марте 2022 года, через месяц после российского вторжения.

"Я горжусь тем, что моя страна одна из первых предоставила Украине значительную военную помощь", – говорит Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай взбешен на будущего президента Чехии, ведь тот совершил телефонный звонок к лидеру Тайваня.

Также "Комментарии" писали, что Украина получит технику зловещего вида для разминирования сельскохозяйственных территорий, полей и дорог. Ее предоставит Германия в военном пакете помощи для Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!