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Новый лидер Чехии Петр Павел высказался об украинской армии

Петр Павел назвал украинскую армию самой опытной в Европе, заслуживающей быть частью военного альянса НАТО.

сегодня, 10:55
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Автор:

Slava Kot

Будущий президент Чехии Петр Павел дал интервью, где похвалил украинскую армию "назвал ее наиболее опытной в Европе" и рассказал о будущем Украины в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью чешского политика для издания BBC.

Новый лидер Чехии Петр Павел высказался об украинской армии

Будущий президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел победил на недавних выборах в Чехии и вступит в должность президента страны в марте 2023 года. Генерал НАТО в отставке решительно поддерживает Киев и осуждает российскую агрессию. Во время интервью Павел сообщил, что поддерживает Украину в НАТО, где украинская армия будет опытной в Европе.

"Украинская армия будет, пожалуй, опытнейшей армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", — заявил будущий президент Чехии.

Журналист BBC уточнил, касается ли это и НАТО тоже.

"Я считаю, что они действительно этого заслуживают", – подтвердил Петр Павел.

Также во время разговора Павел рассказал, что он рад, что Чехия одна из первых стран, отправивших советские танки Т-72 в Украину. Как утверждает BBC , серия поставок началась еще в марте 2022 года, через месяц после российского вторжения.

"Я горжусь тем, что моя страна одна из первых предоставила Украине значительную военную помощь", – говорит Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай взбешен на будущего президента Чехии, ведь тот совершил телефонный звонок к лидеру Тайваня.

Также "Комментарии" писали, что Украина получит технику зловещего вида для разминирования сельскохозяйственных территорий, полей и дорог. Ее предоставит Германия в военном пакете помощи для Украины.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-64455121
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