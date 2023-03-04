Новый президент Чехии приедет в Украину: известная дата

Недавно избранный президент Чехии намерен посетить Украину в апреле 2023 года. Петр Павел запланировал большое путешествие в соседние страны, а также в Брюссель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Ceske Noviny.

Новый президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел полноценно станет президентом Чехии 9 марта, когда пройдет процесс инаугурации. После этого чешский президент планирует совершить несколько поездок по окружающим странам. Президент Чехии намерен таким образом продемонстрировать, что его страна открыта к активной внешней политике.

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"Я не надеюсь, что мне придется еще куда-то уехать в этот период, потому что я действительно считаю наше соседство приоритетом", – говорит президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел сначала посетит Словакию, что явилось традиционным шагом в политике Чехии. Следующими странами будут Польша и Германия. Эти поездки чешского лидера запланированы на март этого года. В следующем месяце Петр Павел посетит Украину, а также центры Евросоюза и НАТО в Брюсселе.

Сразу после победы на выборах президента чешский лидер сообщил, что планирует совершить поездку в Украину, чтобы показать свою поддержку против российского вторжения. Вероятно, Петр Павел посетит Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый лидер Чехии Петр Павел высказался об украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что новый чешский президент критикует позицию Запада о возможной эскалации НАТО с Россией. Петр Павел призывает увеличить военную помощь для Украины.