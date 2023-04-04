Новый президент Черногории ответил на чьей он стороне в войне

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Slava Kot
Новоизбранный президент Черногории Яков Милатович сообщил, что он стремится делать все необходимое, чтобы его страна как можно быстрее стала членом Европейского Союза. Также новый президент ответил, какую политику будет придерживаться в отношении Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP .
Президент Черногории Яков Милатович. Фото из открытых источников
Новый президент Черногории Яков Милатович заверил, что в своей международной политике относительно российского вторжения в Украину будет придерживаться взглядов Европейского Союза. Однако Милатович добавил, что будет поддерживать и улучшать связи между балканскими странами, такими как Сербия и другими.
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AP считает, что приверженность нового президента Черногории к ЕС может опровергать обвинения политических очагов в стране, считавшей его марионеткой находящегося в столице Сербии пророссийского руководства.
Официальные результаты еще не обнародованы, однако, согласно опросам независимых, Милатрович набрал 60% голосов, а его конкурент признал поражение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны проголосовали и против продления полномочий Комиссии, расследующей военные преступления Российской Федерации в Украине.
Также "Комментарии" писали: Грузия откроет второй фронт против России – о чем свидетельствует заявление главы разведки РФ.
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Брат
сегодня, 18:30
Короче,он чувствует,где правильная сторона истории,как любят трындеть укрохозяева.Пендосия падет и укропитеки как та старуха,остануться с разбитой корытой,т.е. страной.