Новый тренд в Европе: курс на городские огороды

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Сергей Медведев
Еще не так давно выращивание сельхозпродукции в городской черты считалось уделом пенсионеров и неким чудачеством. Теперь же городские мини-плантации прочно вошли в городские пейзажи Европы.
Выращивание овощей в городе / фото Агроньюз
Салат, помидоры и зелень растут посреди Амстердама, Барселоны, Будапешта. Только в Лондоне насчитывают более 12-ти официальных мест для выращивания зелени, овощей и фруктов. За определенную плату в зеленых зонах можно провести пикник и поучаствовать в мастер-классах по выращиванию в городских условиях.
Не осталась в стороне и Франция — власти Парижа выделяют землю под огороды и уже сейчас во французской столице такие насаждения занимают более 30 гектаров.
Предполагается, что к 2050 году городское земледелие поможет добиться нулевых выбросов вредных веществ. Если продукты производить прямо в городе, их не нужно долго везти до потребителей. Значит, сокращаются вредные выбросы от транспорта, к тому же меньше фруктов и овощей портится в дороге.
За развитие городского огородничества взялась и Финляндия. Несмотря на суровый климат, мини-фермы производят столько агропродукции, что хватает не только для личного пользования, но и на продажу. Огороды в Финляндии будут развивать и обустраивать на крышах домов, во дворах и даже под землей. Как правило, большинство из таких участков — кустарные, без профессиональных систем орошения и теплиц.
Проект CircularHoodFood — часть программы развития шести крупнейших городов Финляндии: Хельсинки, Эспоо, Турку, Оулу, Вантаа и Тампере. Проект финансируется Евросоюзом.
Как сообщал портал "Комментарии", в Сингапуре планируют построить полностью экологический город будущего под названием "Тенга". Там также хотят создать множество ферм и подземную железную дорогу,
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