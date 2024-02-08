Новый удар по Кремлю: Болгария готовит мощное решение против РФ

Власти Болгарии будут преследовать руководящую верхушку РФ из-за военных преступлений на территории Украины. Для этого уже разрабатывают определенные поправки в Уголовный кодекс Болгарии.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сказал руководитель Министерства юстиции Атанас Славов, отвечая на вопросы Euroactiv . Как он утверждает, такие шаги страны рассматриваются как акт поддержки международных усилий по расследованиям российской агрессии на территории Украины.

Новации важны еще и потому, что в стране временно нашли убежище около 100 тысяч украинских беженцев, свидетельствующих о преступлениях, совершенных российскими военными.

"Наша цель состоит в том, чтобы Болгария могла начать уголовное преследование, осуществляя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечности в Украине. Это будет актом поддержки международных усилий по расследованию российской агрессии в Украине", — сказал Славов.

По информации Euroactiv, Болгария находится в списке меньшинства стран ЕС, начавших уголовные производства по военным преступлениям российских захватчиков Украины.

Атанас Славов подытожил, что когда данные будут собраны во всех странах Европы, полученные доказательства будут основой создания будущего трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.

"Я был бы очень рад, если бы такой шаг помог будущему международному расследованию международным трибуналом, а Болгария активно участвовала в усилиях международного сообщества", — завершил политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Болгария наносит удар по российской пропаганде . Проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" запросила устранение памятника Советской армии в Софии еще три года назад, однако только сейчас эта просьба попала в комитет Совета.