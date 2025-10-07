О чем говорит очередной триумф «Грузинской мечты»: способны ли грузины еще устроить революцию

Пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" объявила о своей тотальной победе на местных выборах в Грузии, которые бойкотировали часть прозападной оппозиции. Объявление результатов спровоцировало массовые протесты в Тбилиси, переросшие в попытку штурма президентского дворца, стычки со спецназом, применение слезоточивого газа и водометов. О чем говорит очередная победа пророссийских сил в Грузии? Способны ли еще грузины повторить подвиг украинцев, устроив настоящую революцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Протесты у Грузии. Фото: из открытых источников

"Грузинская мечта" больше прокитайская, чем пророссийская

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова сразу обратила внимание на то, что странно выглядит позиция грузинской оппозиции, которая бойкотировала выборы. Непонятно, что именно этим она хотела добиться. Напротив, отмечает собеседница портала "Комментарии", здесь нужно было бороться до конца и показывать все свои силы. Поэтому в том, что "Грузинская мечта" выиграла, есть вина оппозиции в том числе.

При этом эксперт акцентировала, что она склоняется к другой версии по "Грузинской мечте", а именно о том, что она не столько пророссийская партия, сколько это прокитайская партия.

"Потому что достаточно большое влияние на происходящее в стране имеет Китай. Пекин вливает в Грузию большие деньги. Все это происходит на том фоне, что Европа и США показывают свое недовольство. В то же время Грузинской мечты на китайские деньги пока по боку, что там и с кем у кого не сложилось. Евросоюз не принимает и не надо, а Китай дает живые деньги, на которые сейчас Грузия достаточно активно отстраивается. Китай хочет получить доступ к морю, портам, портовой инфраструктуре Грузии и расширяет таким образом свое влияние. Кажется, что правительство Грузии стало на такой путь, что мы урвем деньги, где только можно, а там дальше будет видно. Ясно, что населению это не нравится, потому что оно, все же, более прозападное и демократически настроенное, но грузины все же достаточно консервативны и у них сложные отношения с определенными европейскими ценностями. Так исторически сложилось и на этом достаточно просто манипулировать. При этом многие в Грузии против возвращения Саакашвили. Поэтому, когда оппозиция поднимает эту тему на флаги, многие люди выступают против", – отметила эксперт.

Что касается того, могли ли грузины устроить настоящую революцию, то Татьяна Лупова говорит, что пока взрывной реакции недостаточно, небольшая вероятность, что это произойдет сейчас. Точка кипения соответствующая еще не наступила.

"Я не думаю, что грузинам понравилось то, что их оппозиция сдалась. Знаю, что у них горячий характер, хотя они боятся повторения войны, но так просто брать и пасовать – это не в их стиле и не в их ментальности. И потому сейчас грузинской оппозиции будет достаточно сложно собрать вокруг себя людей нужного количества", – отметила эксперт.

Подводя итог Татьяна Лупова отметила, действительно нельзя исключать, что руководство "Грузинской мечты" имеет бизнес с Россией. И это досадно, поскольку довольно быстро некоторые грузины забыли весь ужас войны, но все равно в "Грузинской мечте" больше надеются на деньги Китая, чем на Россию.

Прокремлевская властная команда уже понимает, что им никто не даст уйти из власти просто так

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что вполне ожидаемо было, что "Грузинская мечта" выиграла повсюду – восемь крупных оппозиционных партий бойкотировали выборы как "фарс" и "российскую спецоперацию по легитимизации власти". На протесты собрались студенты, вернувшиеся в Грузию эмигранты, байкеры, колонны автомобилей из регионов. Организатором акции выступил оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель платформы "Проспект Руставели".

"Как я и говорил в октябре 2024-го, во время их парламентских выборов: если грузины не остановят это все сами, так же решительно, как это сделали украинцы, все будет только хуже. Потому что мы и так наблюдаем все признаки регресса: запрещаются партии, взаимодействие с обществом очень быстро двигается в сторону жесткого авторитаризма, активистов уже сажают в тюрем, а скоро и будут убивать...", – отметил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий добавляет, если судить по реакции на протесты, прокремлевская команда уже понимает, что им никто не даст уйти из власти просто так. Поэтому команда Иванишвили сразится за власть до конца, а Россия ее в этом поддержит.

