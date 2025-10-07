О чем говорит очередной триумф «Грузинской мечты»: способны ли грузины еще устроить революцию

Рубрики
Пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" объявила о своей тотальной победе на местных выборах в Грузии, которые бойкотировали часть прозападной оппозиции. Объявление результатов спровоцировало массовые протесты в Тбилиси, переросшие в попытку штурма президентского дворца, стычки со спецназом, применение слезоточивого газа и водометов. О чем говорит очередная победа пророссийских сил в Грузии? Способны ли еще грузины повторить подвиг украинцев, устроив настоящую революцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Протесты у Грузии. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова сразу обратила внимание на то, что странно выглядит позиция грузинской оппозиции, которая бойкотировала выборы. Непонятно, что именно этим она хотела добиться. Напротив, отмечает собеседница портала "Комментарии", здесь нужно было бороться до конца и показывать все свои силы. Поэтому в том, что "Грузинская мечта" выиграла, есть вина оппозиции в том числе.
При этом эксперт акцентировала, что она склоняется к другой версии по "Грузинской мечте", а именно о том, что она не столько пророссийская партия, сколько это прокитайская партия.
Что касается того, могли ли грузины устроить настоящую революцию, то Татьяна Лупова говорит, что пока взрывной реакции недостаточно, небольшая вероятность, что это произойдет сейчас. Точка кипения соответствующая еще не наступила.
Подводя итог Татьяна Лупова отметила, действительно нельзя исключать, что руководство "Грузинской мечты" имеет бизнес с Россией. И это досадно, поскольку довольно быстро некоторые грузины забыли весь ужас войны, но все равно в "Грузинской мечте" больше надеются на деньги Китая, чем на Россию.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что вполне ожидаемо было, что "Грузинская мечта" выиграла повсюду – восемь крупных оппозиционных партий бойкотировали выборы как "фарс" и "российскую спецоперацию по легитимизации власти". На протесты собрались студенты, вернувшиеся в Грузию эмигранты, байкеры, колонны автомобилей из регионов. Организатором акции выступил оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель платформы "Проспект Руставели".
Алексей Голобуцкий добавляет, если судить по реакции на протесты, прокремлевская команда уже понимает, что им никто не даст уйти из власти просто так. Поэтому команда Иванишвили сразится за власть до конца, а Россия ее в этом поддержит.
