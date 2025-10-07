Про що говорить черговий тріумф «Грузинської мрії»: чи здатні грузини ще влаштувати революцію

Проросійська правляча партія "Грузинська мрія" оголосила про свою тотальну перемогу на місцевих виборах у Грузії, які бойкотувала частина прозахідної опозиції. Оголошення результатів спровокувало масові протести в Тбілісі, які переросли у спробу штурму президентського палацу, сутички зі спецназом, застосування сльозогінного газу та водометів. Про що говорить чергове перемога проросійських сил у Грузії? Чи здатні ще грузини повторити подвиг українців, влаштувавши справжню революцію? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Протести у Грузії. Фото: із відкритих джерел

"Грузинська мрія" більше прокитайська, ніж проросійська

Політичний експерт, консультант з політичного та антикризового PR Тетяна Лупова відразу звернула увагу на те, що досить дивно виглядає позиція грузинської опозиції, яка бойкотувала вибори. Незрозуміло, що саме цим вона хотіла добитися. Навпаки, наголошує співрозмовниця порталу "Коментарі", тут треба було боротися до кінця і показувати всі свої сили. Тому у тому, що "Грузинська мрія" виграла є вина опозиції у тому числі.

При цьому експерт акцентувала, що вона схиляється до іншої версії щодо "Грузинської мрії", а саме про те, що вона не стільки проросійська партія, скільки це прокитайська партія.

"Тому що досить великий вплив на все, що відбувається у країні має Китай. Пекін вливає у Грузію великі гроші. Все це відбувається на тому фоні, що Європа і США показують своє невдоволення. У той же час Грузинській мрії на китайські гроші поки що по боку, що там і з ким у кого не склалося. Євросоюз не приймає і не треба, а Китай дає живі гроші на які зараз Грузія досить активно відбудовується. Китай хоче отримати доступ до моря, портів, портової інфраструктури Грузії і розширює таким чином свій вплив. Здається, що уряд Грузії став на такий шлях, що ми урвемо гроші, де тільки можна, а там далі буде видно. Ясно, що населенню це не подобається бо воно, все ж таки, більш прозахідне і демократично налаштоване, але грузини все-таки досить консервативні і у них складні стосунки з певними європейськими цінностями. Так історично склалося і на цьому досить легко маніпулювати. При цьому багато хто у Грузії проти повернення Саакашвілі. Тому, коли опозиція піднімає цю тему на прапори, то багато хто з людей виступає проти", – зазначила експерт.

Щодо того чи могли би грузини влаштувати справжню революції, то Тетяна Лупова говорить, що поки що запальної реакції недостатньо, невелика вірогідність, що це станеться зараз. Точка кипіння відповідна ще не настала.

"Я не думаю, що грузинам сподобалось те, що їх опозиція здалася. Знаю, що у них гарячий характер, хоч вони бояться повторення війни, але так просто брати і пасувати – це не в їх стилі і не в їх ментальності. І тому зараз грузинській опозиції буде досить складно зібрати навколо себе людей потрібної кількості", – зауважила експерт.

Підсумовуючи Тетяна Лупова зазначила, справді не можна виключати, що керівництво "Грузинської мрії" має бізнес з Росією. І це прикро, оскільки досить швидко деякі грузини забули весь жах війни, але все одно в "Грузинській мрії" більше сподіваються на гроші Китаю, ніж на Росію.

Прокремлівська владна команда вже розуміє, що їм ніхто не дасть піти з влади просто так

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, цілком очікувано було, що "Грузинська мрія" виграла всюди – вісім крупних опозиційних партій бойкотували вибори як "фарс" і "російську спецоперацію з легітимізації влади". На протести зібрались студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери, колони автомобілів з регіонів. Організатором акції виступив оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи "Проспект Руставелі".

"Як я й казав в жовтні 2024-го, під час їхніх парламентських виборів: якщо грузини не зупинять це все самі, так само рішуче, як це зробили українці, все ставатиме тільки гірше. Бо ми й так спостерігаємо всі ознаки регресу: забороняються партії, взаємодія з суспільством дуже швидко рухається в бік жорсткого авторитаризму, активістів вже саджають до в’язниць, а скоро й вбиватимуть...", – зазначив політтехнолог.

Олексій Голобуцький додає, якщо судити з реакції на протести, прокремлівська владна команда вже розуміє, що їм ніхто не дасть піти з влади просто так. Тому команда Іванішвілі битиметься за владу до кінця, а Росія її в цьому підтримає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Грузії протестувальники пішли на штурм президентського палацу: що відбувається.



