Про що говорить черговий тріумф «Грузинської мрії»: чи здатні грузини ще влаштувати революцію

Кравцев Сергей
Проросійська правляча партія "Грузинська мрія" оголосила про свою тотальну перемогу на місцевих виборах у Грузії, які бойкотувала частина прозахідної опозиції. Оголошення результатів спровокувало масові протести в Тбілісі, які переросли у спробу штурму президентського палацу, сутички зі спецназом, застосування сльозогінного газу та водометів. Про що говорить чергове перемога проросійських сил у Грузії? Чи здатні ще грузини повторити подвиг українців, влаштувавши справжню революцію? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Політичний експерт, консультант з політичного та антикризового PR Тетяна Лупова відразу звернула увагу на те, що досить дивно виглядає позиція грузинської опозиції, яка бойкотувала вибори. Незрозуміло, що саме цим вона хотіла добитися. Навпаки, наголошує співрозмовниця порталу "Коментарі", тут треба було боротися до кінця і показувати всі свої сили. Тому у тому, що "Грузинська мрія" виграла є вина опозиції у тому числі.
При цьому експерт акцентувала, що вона схиляється до іншої версії щодо "Грузинської мрії", а саме про те, що вона не стільки проросійська партія, скільки це прокитайська партія.
Щодо того чи могли би грузини влаштувати справжню революції, то Тетяна Лупова говорить, що поки що запальної реакції недостатньо, невелика вірогідність, що це станеться зараз. Точка кипіння відповідна ще не настала.
Підсумовуючи Тетяна Лупова зазначила, справді не можна виключати, що керівництво "Грузинської мрії" має бізнес з Росією. І це прикро, оскільки досить швидко деякі грузини забули весь жах війни, але все одно в "Грузинській мрії" більше сподіваються на гроші Китаю, ніж на Росію.
Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, цілком очікувано було, що "Грузинська мрія" виграла всюди – вісім крупних опозиційних партій бойкотували вибори як "фарс" і "російську спецоперацію з легітимізації влади". На протести зібрались студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери, колони автомобілів з регіонів. Організатором акції виступив оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи "Проспект Руставелі".
Олексій Голобуцький додає, якщо судити з реакції на протести, прокремлівська владна команда вже розуміє, що їм ніхто не дасть піти з влади просто так. Тому команда Іванішвілі битиметься за владу до кінця, а Росія її в цьому підтримає.
