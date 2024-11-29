Обстановка в Грузии накаляется: президент заявила об "охоте" на митингующих

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Кравцев Сергей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на действия силовиков против митингующих в Тбилиси, которые собрались 28 ноября на мирный протест против отказа власти от переговоров с Евросоюзом. Как передает портал "Комментарии", Зурабишвили выступила с реакцией в соцсети Х (Twitter).
Разгон митингующих в Грузии. Фото из открытых источников
Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку везде за протестующими "гоняются робокопы".
В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ.
Кроме того, они действовали предельно грубо, грубо задерживали протестующих, избивали их, а также представителей СМИ.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.
Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил об изменении внешней политики Грузии и временном отказе от переговоров о вступлении страны в ЕС.
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