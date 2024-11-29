Обстановка в Грузии накаляется: президент заявила об "охоте" на митингующих

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на действия силовиков против митингующих в Тбилиси, которые собрались 28 ноября на мирный протест против отказа власти от переговоров с Евросоюзом. Как передает портал "Комментарии", Зурабишвили выступила с реакцией в соцсети Х (Twitter).

Разгон митингующих в Грузии. Фото из открытых источников

Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку везде за протестующими "гоняются робокопы".

"Российское правительство, российские методы", – написала Зурабишвили, сделав акцент на действующем грузинском правительстве и силовом разгоне мирного протеста.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ.

Кроме того, они действовали предельно грубо, грубо задерживали протестующих, избивали их, а также представителей СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил об изменении внешней политики Грузии и временном отказе от переговоров о вступлении страны в ЕС.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", – сказал Кобахидзе.



