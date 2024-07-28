Одна из европейских стран отказалась передать Украине доходы из замороженных активов РФ

В Швейцарии заявили, что не поддерживают путь Европейского Союза по передаче доходов для Украины с замороженных активов России, находящихся в швейцарских банках. Швейцария объяснила такое решение своим нейтральным статусом.



Швейцария отказалась передать Украине доходы по замороженным активам России. Фото из открытых источников

Швейцарское издание Swissinfo, ссылаясь на Государственный секретариат по экономическим вопросам, сообщило, что не будут предоставлять деньги Украине, которые генерируются из российских замороженных активов в швейцарских банках.

"Швейцария не будет придерживаться подхода ЕС. Согласно швейцарскому законодательству и международным обязательствам, Швейцария не может генерировать каких-либо чрезвычайных доходов в связи со средствами российского центрального банка", — сообщает швейцарское издание.

По состоянию на 2024 год на счетах швейцарских банков находится более 7 млрд. швейцарских фраков российских замороженных активов. Эти средства принадлежат Центральному банку РФ и не включают активы, которыми владеют связанные с Россией компании или физические лица.

Напомним, что 26 июля ЕС объявил о первом выделении помощи для Украины с доходов из замороженных активов РФ на общую сумму 1,5 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие действия Европейского Союза будут иметь оперативный ответ от Москвы, однако не назвал на какие шаги пойдет Россия.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Дмитрии Кулебе, который объяснил, хватит ли Украине денег из замороженных активов РФ.