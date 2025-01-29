"Одна из самых позорных вещей": что делал депутат Валенсии во время заседания

Вместо обсуждения помощи жертвам катастрофических наводнений депутат парламента Валенсии Хосе Мари Олано занимался выбором вина в интернет-магазине. Инцидент попал в прямой эфир, а скриншоты быстро разлетелись соцсетями, вызвав волну негодования. После общественного давления политик признал свою ошибку и публично извинился. Об этом сообщает Европейская Правда.

Фото: El Diario

В ходе пленарного заседания 28 января депутаты Валенсии рассматривали предложение о выделении 25 миллионов евро для районов, пострадавших от мощных наводнений. В то время, как его коллеги обсуждали масштабы трагедии, Олано просматривал ассортимент вин в онлайн-магазине и добавлял бутылки в корзину.

Журналисты зафиксировали момент "шопинга" и выложили кадры в открытый доступ. После огласки депутат взял слово и признал свою вину:

"Прошу прощения перед всеми вами и перед гражданами, которых мы представляем", — заявил он в сессионном зале.

Оппозиция жестко раскритиковала действия Олано. Депутат левой партии Compromís Папи Роблес заявил, что такое отношение к обсуждению помощи пострадавшим — это "одна из самых позорных вещей, которые я когда-либо видел в политике".

Трагедия в Валенсии унесла жизни более 220 человек, а регион обратился к правительству Испании с просьбой о финансовой помощи в размере 31 млрд евро.

Это не первый скандал с валенсийскими политиками. Осенью общественность требовала отставки главы правительства Валенсии Карлеса Масона, когда стало известно, что в начале наводнений он позволил себе трехчасовой обед, вместо того чтобы координировать меры по ликвидации последствий стихии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что регион Эмилия-Романья на севере Италии пострадал от сильнейших ливней за последние 100 лет, что привело к масштабному и катастрофическому наводнению. Было известно об 11 погибших и десятках тысячах эвакуированных.