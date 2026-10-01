Одна из стран Европы закрывает центры приема: что теперь ждет украинских беженцев

Финская миграционная служба Migri приступила к масштабному сокращению сети центров приема просителей убежища. В течение 2026 года уже прекратили работу восемь центров и групповых домов, еще восемь подразделений закроются до конца февраля 2027 года. В результате их количество сократится примерно вдвое. Об этом сообщает Yle.

Беженцы. Фото: из открытых источников

На начало июня в Финляндии действовали 30 подразделений для взрослых, 13 – для несовершеннолетних, а также два подразделения временного содержания. Одним из ближайших к закрытию станет центр в Куопио, которым управляет компания Kotokunta. Его особенностью является то, что проживающие находятся не в одном здании, а в арендованных квартирах.

В Migri объясняют сокращение снижением числа людей, пользующихся системой приема. По словам руководителя отдела услуг приема Элины Нурми, количество просителей убежища уменьшилось, а поток людей, прибывающих из Украины из-за войны, не увеличился. Кроме того, часть бывших постояльцев центров уже переехала и стала жителями финских муниципалитетов.

Дополнительное значение получили изменения законодательства, вступившие в силу в сентябре. Теперь услуги центра приема прекращаются через три месяца после получения вида на жительство и возможности подать заявление на закрепление за муниципалитетом.

То же правило касается получателей временной защиты. В Migri отмечают, что прежде всего оно распространяется на украинцев. После получения права на муниципальное проживание им необходимо в течение трех месяцев перейти из системы приема в муниципалитет.

Людей из закрывающихся центров при необходимости будут переводить в другие учреждения, где есть свободные места. Это может означать переезд в другой город. При этом Migri обещает по возможности учитывать работу, учебу и другие связи человека с конкретным местом.

Таким образом, сокращение сети связано не с прекращением поддержки как таковой, а с уменьшением числа людей, которым она требуется, и переводом части украинцев и других получателей защиты в обычную систему муниципального проживания.

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