Одна из стран Европы заявила о неготовности давать гарантии безопасности для Украины

Финляндия планирует принять участие в организации мер по обеспечению безопасности для Украины.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орппо. Фото: из открытых источников

Однако страна не готова предоставлять гарантии безопасности. А это – разные вещи, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо, которого цитирует издание Yle.

"У этих вещей разное значение", — сказал глава правительства Финляндии на переговорах со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

По словам премьера, реальные гарантии безопасности Украины на практике будут исходить от крупных европейских государств и Соединенных Штатов Америки.

"Гарантии безопасности – это достаточно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности", – сказал Орпо.

Премьер-министр также прокомментировал возможность отправки Финляндией своих военных в Украину. По словам Орпо, Хельсинки не хотят рисковать столкновением с Россией.

При этом премьер заявил, что не знает, почему Финляндию упоминали как одну из обещавших гарантии безопасности для Украины стран в 28-пунктном мирном плане США.

Как сообщал портал "Комментарии", США разработали для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа, построенный по логике статьи 5 НАТО и предусматривающий коллективную реакцию Запада на возможное новое нападение России.

В проекте США, помимо прочего, отмечается, что масштабная и намеренная атака России на Украину будет рассматриваться как угроза всей трансатлантической общности. В этом случае Вашингтон и европейские союзники обязуются согласованно реагировать, включая применение военной силы. В документе указывалось, что страны Альянса, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают готовность выступать единым фронтом в случае эскалации.