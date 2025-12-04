Одна з країн Європи заявила про неготовність давати гарантії безпеки для України

Фінляндія планує взяти участь в організації заходів із забезпечення безпеки для України.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: з відкритих джерел

Однак, країна не готова надавати гарантії безпеки. А це – різні речі, заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо, якого цитує видання Yle.

"У цих речей різне значення", — сказав глава уряду Фінляндії на переговорах зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном.

За словами прем’єра, реальні гарантії безпеки для України на практиці будуть виходити від великих європейських держав та Сполучених Штатів Америки.

"Гарантії безпеки — це досить серйозна річ. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з організацією безпеки", — сказав Орпо.

Прем'єр-міністр також прокоментував ймовірність відправки Фінляндією своїх військових в Україну. За словами Орпо, Гельсінкі не хочуть ризикувати зіткненням із Росією.

При цьому прем’єр заявив, що не знає, чому Фінляндію згадували як одну з країн, що обіцяли гарантії безпеки для України, у 28-пунктному мирному плані США.

Як повідомляв портал "Коментарі", США розробили для України проект гарантій безпеки в рамках "мирного плану" Дональда Трампа, побудований за логікою статті 5 НАТО і який передбачає колективну реакцію Заходу на можливий новий напад Росії.

У проекті США, крім іншого, зазначається, що масштабна та навмисна атака Росії на Україну трактуватиметься як загроза всій трансатлантичній спільності. У такому разі Вашингтон та європейські союзники зобов'язуються узгоджено реагувати, включаючи застосування військової сили. У документі зазначалося, що країни Альянсу, включаючи Францію, Велику Британію, Німеччину, Польщу та Фінляндію, підтверджують готовність виступати єдиним фронтом у разі ескалації.