Великобритания и Германия подпишут соглашение об обязательстве оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения друг на друга, а также совместном противодействии другим потенциальным угрозам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Мерц, Стармер и Макрон в Киеве. Фото: из открытых источников

Подписание документа запланировано на четверг, 17 июля, в Лондоне премьер-министром Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Предпосылки для подписания документа были заложены во время встречи Стармера с предшественником Мерца, социал-демократом Олафом Шольцем, в августе 2024 года в Берлине. Тогда глава британского правительства охарактеризовал будущее соглашение как "часть более широкого перезапуска, основанного на новом духе сотрудничества".

Лидер немецких консерваторов Мерц публично выражал сожаление по поводу выхода Великобритании из ЕС и заявлял о готовности объединить усилия со Стармером для противодействия таким вызовам, как торговая политика администрации президента США Дональда Трампа и война России против Украины.

В рамках визита немецкого лидера в Лондон, Стармер и Мерц должны подписать соглашение во время церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Высокопоставленный представитель правительства ФРГ сообщил Bloomberg, что обязательства о взаимной обороне являются ответом на два вызова: усиление агрессивных действий со стороны России; усиление беспокойства европейских союзников относительно приверженности США обязательствам в рамках НАТО во время президентства Дональда Трампа.

При этом, как уточнил собеседник на условиях конфиденциальности, новая договоренность не является альтернативой принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.

Издание также акцентировало, что для Германии оборонная компонента особенно важна ввиду того, что Великобритания, вместе с Францией, является одной из двух ядерных держав в Европе. Хотя ФРГ не обладает собственным ядерным оружием, она пользуется защитным "зонтиком", который США развернули над европейским континентом.

В то же время, как отмечают немецкие чиновники, ядерная тематика в тексте нового соглашения прямо не упоминается.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле истерика: почему Песков призвал все стороны оказывать давление на Украину.



