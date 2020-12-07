Около 20 тысяч граждан вышли на антиправительственные протесты в Молдове

Около 20 тысяч человек вышли на улицы Кишинева на протесты. Граждане требовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

На протесты в Молдове вышли около 20 тысяч человек. Фото: hromadske.ua

Протесты в Молдове начались после принятия парламентом закона, согласно которому контроль за Службой информации и безопасности главного разведывательного органа страны переходит к законодательному органу. Ранее эта обязанность осуществлялся главой государства.

Именно недавно избранная президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти на улицы города. Граждане-сторонники поддержали Санду. По их мнению такое решение парламента направлено на ограничение полномочий президента и соответственно расширения полномочия парламента, члены которого — сторонники оппонента Санду — Игоря Додона.

Люди вышли к зданию парламента Молдовы и выкрикивали лозунги: "Мы не сдадимся!", "Додон, уходи!".

Демонстрация прошла под пристальным контролем полицейских, которые непосредственно не вмешивались в ход акции.

Протестующие также выступали за скорейшую инаугурацию Майи Санду.

По словам самой Санду, старая власть не хочет признавать своего поражения. Новоизбранный президент предполагает, что парламент намерен спровоцировать беспорядки и хаос в стране.

Напомним, аналогичная правительственная демонстрация состоялась 3 декабря. Тогда на улицу вышло более 5 тысяч человек.

Сайт "Комментарии" напоминает, что бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность" и сторонник интеграции в ЕС и НАТО Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове. За нее проголосовали почти 58% избирателей. Возможные последствия победы Санду для внутренней и внешней политики читайте в нашем материале.





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